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【減肥大作戰】49歲大叔一年勁減165磅　分享8項減肥重點變型男

保健美顏 18:47 2022/08/12

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49歲大叔一年勁減165磅！分享8項減肥重點，盼50歲前練出腹肌。

減肥之路向來不容易，很多人更會因不適合自己的減肥方式而使體重反彈，最終放棄。不過，台灣一名年近半百的大叔則分享自己的超勵志減肥成功經驗，更分享8項重點，勉勵一眾減肥人士不要放棄。

最新影片：

大叔在台灣「Dcard減肥版」討論區表示，自己身高1米8，原本體重達165kg（約363磅），體脂54-56%左右。從去年7月開始準備減重，一年後體重降至89.6kg（約197磅），體脂降到20%；即用一年時間成功減走約75kg，近乎一年前半個自己的重量！

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大叔又解釋，以前之所以會胖得誇張，主要是因為用了不正確的減重方式，例如節食、走路，但最後都會卡關，還暴飲暴食。因此，通常減走20公斤後，就會再復胖30公斤甚至更多。他以此敦促仍使用「仙女餐」節食減重方式，或是暴食的人能引以為戒。

減重期8項重點

大叔總結了過去一年中，每個階段的體重變化及進行相應的運動方式改變。他透過飲食控制、每天在家負重原地踏步，僅半年時間就瘦了60公斤左右。他又表示，在家原地踏步是運動的最低限度，因此沒有半途放棄藉口。

在每個階段取得成果後，大叔再對應著加強運動強度。原因是身體會越來越難瘦，一定要加強強度，才不會卡關。當運動習慣已養成，就不局限自己在家看著電視做原地踏步，而是改去健身房，這樣能改變運動型態，讓自己不無聊，衝破瓶頸期。

點擊大圖看8項重點：

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盼50歲前可練出腹肌

大叔透露自己目前體重89.6公斤（約197磅）、體脂20%，腰圍從56減到34寸；身形縮窄，令其運動服也從7XL到L、襯衫從5XL到L。大叔在減脂過程中循序漸進，慢慢養成運動習慣，再改變運動型態、增加強度，就不會再陷入卡關局面。減肥成功的大叔更表示，下一個目標是希望自己在50歲前能夠練出腹肌。也藉此勉勵大家：

從165公斤到有腹肌，聽起來不太可能，但阿伯我會繼續努力下去。

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責任編輯：羅嘉欣

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