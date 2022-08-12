【月經煩惱】港女月經量多勤換衞生巾　男經理爆粗斥「蛇王」： 你啲女人真係好煩

▲ 港女月經量多勤換衞生巾，男經理竟爆粗斥「蛇王」。

不少職場女性每月都飽受經痛、經血過多之苦。近日一名女網民於討論區發文，指自己經血量較多，因此需每兩小時換一次衛生巾，但男經理卻不滿她頻頻去廁所，直指她「蛇王」，甚至惡言相向，「你啲女人真係好X煩」。

該名女網民上於討論區「Dcard」以「換M巾換太密 畀男經理鬧」為題發帖，指出自己一向「月經如瀑布」，因此就算使用最長的衛生巾，月經來臨頭兩天，每兩小時便要更換一次。

她續指，早前男經理見她去廁所次數頻密，竟然爆粗質疑她「蛇王」，事主惟有道歉並解釋自己正值經期，但對方不但沒有體諒，更惡言相向：

X你啲女人真係好X煩！

帖文引起熱議，不少網民批評男經理的態度，並建議事主透過不同途徑投訴，「去平機會告佢性別歧視」、「下次錄音，真係可以同公司投訴」、「同HR講」。

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衛生用品要勤換

婦產科醫生莫漪薇曾接受TOPick訪問時提醒，女性無論使用衛生棉條與衛生巾也要勤加替換，每2至3小時就要換一次，以保持陰道乾爽。若於游泳時使用，活動後更應立即更換。

另外，衛生棉條需置入陰道使用，若使用時間過長，容易感染細菌。她解釋，陰道又暖又濕，是滋生細菌的溫床；同時，使用時稍有不慎，也容易令處女膜受損。相對之下，衛生巾放置體外使用，風險較衛生棉條低。

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責任編輯：羅嘉欣