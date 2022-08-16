Dyson 革新零售模式　先試後買　體驗至上

雖然網購盛行，但仍有不少人喜歡到實體店先看實物，皆因購買前「試穿」這步驟很重要，免除買錯尺寸和不稱心的煩惱。而一般時裝店都設有試身室，鞋店又可試穿，護膚店亦有產品試用，但美髮造型器很多時卻不設試用，即使可試用也是簡單開機一試，並未能試到真正效果。有見及此，Dyson於沙田新城市廣場開設的全港最大體驗店便首推Beauty Lab美髮專區，獨家提供個人化客製服務，同時有專家駐場為大家分析頭髮健康狀況，再配合不同的產品設計造型，讓大家先試後買，好用至buy，務求令大家購得稱心愜意的產品！

▲ 沙田體驗店的Beauty Lab美髮專區地方寬敞，設有舒適座椅及大型梳妝台，讓大家可以在不受騷擾的空間親手測試及使用產品。

革新零售模式 先試後買



近日，Dyson新店正式進駐沙田新城市廣場，成為全港最大的Dyson體驗店。新店一如以往以黑色為主調，設計時尚型格，而且寬敞舒適，讓客戶得以在不受騷擾的空間親手測試及使用產品，做到「先試後買」的貼心零售模式。

▲ 只要預先電話或網上預約「專業造型體驗」，便可享受30分鐘的美髮造型服務。

最特別是，體驗店首推Beauty Lab美髮專區，大家可預約「專業造型體驗」，即場試用Dyson Airwrap™多功能造型器、Dyson Supersonic™風筒和Dyson Corrale™直捲髮造型器，現場更會有產品專家為大家分析頭髮健康狀況，過程中Dyson的產品專家更會分享護髮及使用心得，再因應不同的髮質配合不同的造型配件，輕鬆助大家塑造百變、豐盈的髮型，總而言之，試到稱心滿意為止。

▲ 大家還可於精裝禮盒上刻印自己或收禮人名字的英文縮寫。

自組配件兼享刻名服務



此外，Beauty Lab更獨家提供個人化客製服務，大家可以根據自己的髮質和造型需要，自組Airwrap™多功能造型器的配件，配搭出專屬個人的造型器，而且還可享禮品包裝服務，可於精裝禮盒上刻印自己或收禮人名字的英文縮寫，絕對是五星級的購物享受。



除了Beauty Lab外，體驗店亦設有一系列產品體驗區和互動展示，包括最新的Dyson V15 Detect™ 無線吸塵機、Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde二合一甲醛空氣清新機、Dyson Lightcycle Morph™燈具系列等。在體驗區內，大家可以試用Dyson無線吸塵機在不同的地板材質上清除各種各類的碎屑物，感受一「吸」潔淨的效果。



Dyson用家服務中心 盡心售後服務



Dyson一向非常着重用家的體驗和需要，為加強對香港用家的支援，在今年3月開設了全新的Dyson用家服務中心，旨在以全面的專業服務及技術支援為本地用家及消費者帶來更稱心的使用體驗。中心位置方便，設於旺角雅蘭中心二期5樓，服務時間亦為方便用家而延長，佔地逾4,500平方呎，設有即場服務櫃台以及維修專區，有工程師駐場為大家提供產品資訊、維護建議及維修服務，務求加快修理時間並避免運送產品到別處維修。



順帶一提，現在Dyson用家登記產品後更可享會員專屬優惠，直接從Dyson官網或體驗店購買更有獨家產品及顏色選擇，又有不同組合優惠，切勿錯過！詳情可到Dyson官網查詢。



Dyson體驗店——沙田新城市廣場／西九龍圓方

電話︰2633 2255 / 2326 6198（專業造型體驗*需預先電話預約）

*首次預約造型體驗（30分鐘，價值$350港元），費用全免。另外，購買任何Dyson頭髮護理產品均可獲贈3次免費乾髮造型體驗，於購物後6個月內使用。



了解更多︰Dyson官方網站



（特約）