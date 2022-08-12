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【YOLICA】網民最愛妹豬Yoyo+Alice+Sica　造星IV後入行主持演戲同步發展【內附多圖】

18:03 2022/08/12

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ViuTV去年以打造女團作目標舉辦選秀節目《全民造星IV》，除了正式出道的COLLAR以外，有不少「漏網之魚」都被MakerVille相中，簽約成為旗下藝人。

其中被網民推舉、組合成為「YOLICA」的三位「妹豬」葛綽瑤（Yoyo）、 許寶恆（Alice）與何洛瑤（Sica）都選擇簽約入行，三女在演戲及主持方面都發展得非常順利。

葛綽瑤 Yoyo

現年23歲的Yoyo擁有甜美外表，更成為《造星IV》中第一位參演劇集的成員，孖位MIRROR師兄姜濤、Ian（陳卓賢）等拍攝《季前賽》，另外亦有主持節目《創文館》及《Art Like 大本營》。

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許寶恆 Alice

參賽時被指是「翻版朱茵」的Alice同為23歲，正式入行後主力擔任主持工作，包括《MM730－男女自然觀察學會》、《Art Like 大本營》，以及近日熱播的《戀愛Staycation》，而她在戀愛節目中的分析，以及與ViuTV「一姐」陳俞希（Hailey）和「一哥」強尼（許博文）的互動，獲網民盛讚。

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何洛瑤 Sica

22歲的Sica有「白卡主席」的封號，憑著她的「瘋癲」形象接下了不少節目的主持及嘉賓工作，包括《MM730 - 男女自然觀察學會》及《瘋火與膠七》的主持，還於《勁騎26》、《拆你個夢》等以客串或嘉賓身份上演短劇，據知ViuTV新劇《野人老師》亦有Sica的蹤影。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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