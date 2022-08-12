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【3區污水陽性】涉九龍城黃埔花園及觀塘彩興苑等屋苑　派23萬個快測包

社會 16:36 2022/08/12

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(資料圖片)

政府今日（12日）表示，離島區、九龍城及觀塘污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 
離島區 — 東涌上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、馬灣新村、黃家圍和龍井頭，以及滿東邨

九龍城區 — 海名軒及黃埔花園（棕櫚苑、百合苑、紅棉苑、綠榕苑、銀竹苑、青樺苑、紫荊苑、翠楊苑、金柏苑及錦桃苑）

觀塘區 — 藍田邨、德田邨、茶果嶺村、彩興苑、樂雅苑、安基苑及繁華街和茶果嶺道附近一帶住宅

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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