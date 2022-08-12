【電影節目】康文署放映14部荷里活導演經典作品　一文看清播放時間表

▲ 啓系列：典範與超越：荷里活電影作者 康文署提供

康文署公布由9月11日至10月16日推出「啓系列：典範與超越：荷里活電影作者」節目，精選六位荷里活黃金時代的「作者導演」14部經典傑作，於香港電影資料館電影院和K11 Art House放映。

其中６場放映會設有免費映後談，另外２場則設免費座談會，由資深影評人與觀眾一起探討古典荷里活電影的精髓，和各電影大師的藝術視野如何成就偉大作品。是次節目推介的六位「作者導演」分別為尊福、岳圖柏林明加、積葵托奈、埃達綠翩奴、侯活鶴士和雲仙明里尼，而選映的作品是近年絕少在香港放映。

尊福為古典美國電影巨擘，他以一系列西部片而聞名。其電影表現出強烈的人文精神，構圖工整，並能簡潔交代多重意義，以廣闊的天地與壯麗景觀令畫面更顯超然。是次選取尊福三部同於紀念碑谷拍攝的經典傑作包括《荒漠戰笳聲》（1948）、《搜索者》（1956）和《萬里逃生記》（1964），可以了解尊福從不同角度觀察美國原住民與美國白人之間的關係，及美國種族政策。

岳圖柏林明加的作品常以理性、客觀的態度審視人的七情六欲。是次選取岳圖柏林明加的三部電影更突顯了他打破常規的態度。《大江東去》（1954）一洗瑪麗蓮夢露作為「金髮尤物」的固有形象，為她塑造了更人性化的角色。《絕代佳人》（1944）則以流麗的場面調度，刻劃上流社會華麗背後的執迷與病態。《情深似海》（1947）講述女角追求自主，抗拒男角擺布自己的命運。

埃達綠翩奴為極少數活躍於荷里活黃金時代的女導演之一。她敢於探索非主流題材，她關注邊緣人的故事，其作品富有紀錄片般的寫實精神。經典作有《順風劫》（1953）和《重婚淚》（1953）。兩片皆以宏觀、着和精細的電影語言刻劃出現代生活的潛在陰影。

侯活鶴士是全能型導演，能駕馭不同類型的片種。其電影敘事精彩流暢，鏡頭鋪排有序。他擅長引領演員擦出微妙火花，為他們創造經典鏡頭。兩部選映的電影《再度劉郎》（1940）和《智勇無雙》（1946）都是鶴士的不朽代表作。



於百老匯浸淫多年的雲仙明里尼，極具美學天賦，對服裝、場景設計與音樂劇導演通通在行，以美輪美奐的電影風格見稱。其電影常藉着華麗的視覺效果，表現角色的身分地位和心理狀態。經典作有《玉女奇男》（1952）和《龍鳳香車》（1953），後者更是明里尼歌舞片的巔峰作。



所有影片設英文字幕或中英文字幕。是次節目特別邀得從事古典美國電影研究多年的藤原基斯製作散文電影《美國電影的內外空間》並撰專文，他更主講其中兩場映後談及一場座談會。

有關放映電影時間表:按此

香港電影資料館電影院放映場次票價60元，門票今日起於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，K11 Art House放映場次票價110元，門票今日起於MCL戲院網站（www.mclcinema.com）發售。查詢節目詳情和優惠，請致電2734 2900或瀏覽網頁www.lcsd.gov.hk/fp/tc/listing.html?id=38。

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實習記者：何彤茜





