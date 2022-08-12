【高官卸任】陳肇始卸任後回港大執教　徐德義任醫管局兼職顧問醫生

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

新班子已上任超過1個月，未有過渡至今屆政府的前官員，工作亦陸續有著落。前食物及衞生局局長陳肇始，上月21起已回香港大學執教；至於前食衞局副局長徐德義，則於本月初起擔任醫院管理局的兼職顧問醫生。

另外，前商務及經濟發展局局長政治助理馮海容，本月起會於香港上海滙豐銀行有限公司出任亞太區高級政策經理。前發展局局長政治助理馮英倫則於香港航天科技集團，出任業務發展副總裁；前勞工及福利局局長政治助理馮興禮，則出任家健實業有限公司營銷總監。

「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」就陳肇始、徐德義、馮海容、馮英倫，馮興禮5人，在今年7月1日離開政府後擬擔任的工作給予意見，認為在遵循委員會所建議的若干規限的前提下，上述前任政治委任官員離職後擬擔任的工作不會構成任何潛在的利益衝突，亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。

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記者：陳葆琳