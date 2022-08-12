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【洗黑錢】食物公司遭前員工騙取貨物轉售圖利涉3億元　警拘6人

社會 17:07 2022/08/12

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警方拘捕六人涉嫌串謀詐騙。(資料圖片)

一間本地食物公司遭其子公司前員工轉售圖利，3年間騙取逾3億元。警方經調查後拘捕6名男女，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。

商業罪案調查科人員昨日（11日）拘捕4名本地男子及2名本地女子，年齡介乎34至52歲，檢獲多部電腦、手提電話及有關文件，涉嫌串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。

警員在去年11月接獲一間本地食品公司舉報，指懷疑其子公司前員工串謀騙取公司貨物轉售圖利，以及製造虛假賬目。根據線報及經深入調查後，發現被捕人在2018年至2021年期間，利用母公司資金向供應商購入貨物後，利用職務之便以各種藉口暗中將貨物從不同渠道轉售圖利，並偽造虛假銷售單據以掩飾罪行。其後被捕人更利用個人戶口處理犯罪得益，涉案總金額超過3億元。

警方強調，串謀詐騙及洗黑錢罪屬嚴重罪行，一經定罪，分別最高可被判監禁14年。

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責任編輯：余思嵐

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