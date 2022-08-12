【明星理財】由零知識到擁百個Hermes袋　顧紀筠教入貨攻略+投資心得

▲ 顧紀筠擁有近百個Hermes手袋。

由完全不懂到擁百個Hermes袋，顧紀筠經歷過幾個不同的階段。由最初人有我有的心態買下，然後開始喜歡，會有心跳的感覺。「好像我買到粉紅色的袋會好開心，因為我很多衣服都是粉紅色，而且Hermes有幾十種粉紅色的手袋。」

▲ 女強人可以用Bolide這類的手袋，近年顧紀筠喜歡加這些小袋配襯。（攝影：黃建輝）

到了中段時間比較瘋狂，又想要這個顏色、那種物料，於是會在拍賣會買回來。「如果有空，我會在家拿著catalogue，邊看即場拍賣。譬如這個97年版，用3個顏色拼合的Kelly，只需20多萬元，如果要買一個全新的鱷魚皮手袋，起碼要三、四十萬元，所以這個價錢很抵。」

▲ 這個97年版，用3個顏色拼合的Kelly，只需20多萬元，是顧紀筠拍賣時投得。（攝影：黃建輝）

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到現在，經過多年的投資，顧紀筠已很清楚自己要甚麼大小的袋、款式、物料。「有些皮分啞色或者亮面，或者容易花、太硬，其實都可以好講究。」如果是熟客，還可以將名字刻在手袋的不同地方，顧紀筠就不介意用PK（Priscilla Ku）這簡稱。

與品牌已建立關係的好處，就是去到外國如巴黎及意大利，都會有手袋可以讓她購買。但現在普通單色的款色她已少買，只會買一些特別的顏色及物料。「雖然這些身外物，人走了是帶不走，但看著其升值，就覺得自己很有眼光，有一種快感。」

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如何可以買到心頭好

要想買到心頭好，並不是走入Hermes店內問有沒有袋便成。「基本上店內的手袋，只是for display only，你一入去就說要鱷魚皮，一定不會給你。」顧紀筠說可以由買Hermes的accessories開始，如絲巾、iWatch錶帶等等。「你可以說阿媽生日，想買條絲巾送給她，由這些無關重要的東西開始。」

顧紀筠說與售貨員搭訕的秘訣，就是表現出你對Hermes的喜好、欣賞，而且有做功課。「如果你欣賞這個牌子是會做功課的，而不只是想買個袋就會賺到錢。」

其實，售貨員也需要多些長期客戶，而且是一對一照顧客人的需要，因此讓她覺得你有誠意，要想買心頭好不難。「你可以說：『我想買個袋方便返工、放文件，你覺得我應該買甚麼袋好呢？』如果大家關係良好，她會問：『你想要甚麼顏色啊？』」

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顧紀筠說售貨員可能隔一段時間就會致電給你，告訴你有貨。「如果她沒有打電話給你，你可以去舖頭問下：『上次我講哪個袋，不知有沒有貨呢？』」她說了解了Hermes的遊戲規則，與售貨員打好關係，覺得你是潛在客戶，很快便可以買到手袋。

不同年齡層購買Hermes推薦

如果是廿多歲的年輕人，顧紀筠推薦買Mini Kelly，這小袋適合年輕人去蒲吧時用，因為細小，放入電話蓋上袋其實也有點難度，但在歐洲買可退稅，可以便宜約20%。「我的Mini Kelly是結婚15周年買，4年前要15萬，現在拍賣價75萬。」

▲ 這是顧紀筠用15萬買回來的Mini Kelly，她說鱷魚皮、紅色這類Hermes手袋，近年都升值得很厲害，可能與受年輕人追捧有關。（攝影：黃建輝）

如果是工作需要，經常要見客，顧紀筠提議買Bolide，可以手挽亦可以孭。「我有個朋友是女強人，她所有的Hermes手袋都是Bolide。」她還說Bolide通常在專門店也會找到，屬於易買的款式。

▲ 女強人之選：Bolide。（攝影：黃建輝）

記者：何小雲