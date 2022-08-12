【前廳交流會】第二次前廳交流會下周三舉行　討論「政府打擊衞生黑點計劃」

▲ 第二次前廳交流會將於本月17日舉行，政務司司長陳國基率領官員出席。（資料圖片）

立法會第二次前廳交流會下周三（17日）舉行，政務司司長陳國基及政務司副司長卓永興，將率領轄下9名政策局局長出席交流會，討論「政府打擊衞生黑點計劃」。

立法會今日致函立法會議員，告知議員下一次立法會前廳交流會將於當日上午10時至上午11時30分舉，政府當局表示，當日除了和議員就不同政策事宜及關注事項交換意見，政府亦希望藉着今次機會向議員介紹「政府打擊衞生黑點計劃」，並聆聽議員的意見。

9名政策局局長，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰、醫務衞生局局長盧寵茂、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡，以及行政署長盧世雄亦會出席交流會。

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記者：陳葆琳