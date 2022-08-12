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《明日戰記》聯乘知名視覺藝術家利志達　推出全人手繪製三角形海報

娛樂 18:00 2022/08/12

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《明日戰記》

由古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》，將於8月25日公映。

《明日戰記》邀得曾獲邀參與法國巴黎羅浮宮漫畫企劃的國際知名視覺藝術家利志達合作，以其著名的黑、白筆觸風格，為電影《明日戰記》人手繪製了三角形海報，氣勢十足。

海報成品連電影總監製亦大讚創新，亦對海報的三角外形嘖嘖稱奇，對此利志達笑言：「其實用三角形沒有特別原因，一心只想到這形狀很少很少人會用到作海報，不如就試試吧。」

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電影中的重要元素在海報中隨處可見，包括穿著動力重裝甲的部隊在大雨下從天而降進行任務，同樣在空中降落的還有窮奇及機械人；而被雨水刺激生長及攻擊性的潘朵拉亦張牙舞爪，旁邊還有伴隨而來的昆蟲人、基因子彈及佔據中路的刑天。

隨了今次特別為《明日戰記》手繪海報外，利志達其與《明日戰記》早有淵源，在電影籌備階段，便獲導演吳炫輝邀請為電影繪製故事板（Storyboard）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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