  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 18:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科發展】孫東：會以前所未有的「香港速度」　加速推進港深創科園建設

政治 16:41 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

創科及工業局局長孫東。（資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東表示，本屆政府會突破傳統思維，以前所未有的「香港速度」，加速推進港深創科園的建設，盡早讓港深創科園投入服務。又強調政府會以多管齊下的方式，豐富創科人才庫。

孫東今在一個論壇上致辭時表示，除了推動科研和發展基建，特區政府亦着力以多管齊下的方式，豐富創科人才庫，驅動創科發展和實踐科技產業化。他指出，政府過往推出了不同資助計劃，協助培養創科新力軍及吸引海內外創科人才。未來，需加大力度培養並挽留人才留港發展，並善用香港的國際化優勢，積極延攬海內外科研人才、研發團隊、甚至科企高管等高端人士等來港發展，共同構建全球產學研協同創新平台，為香港的創科發展提供源源不斷的動能，同時為粵港澳大灣區的建設注入新動力。　

發展用地不多的高端先進製造業

另外，孫東又指出，政府推動「再工業化」，不會走傳統製造業的舊路，而是發展以物聯網、人工智能、新材料及智能生產工序等為基礎，但不需要用地太多的高端先進製造業。他期望，透過發展基建、匯聚人才、提供資金、提升技術等措施全面推動「再工業化」，加速香港產業多元化、拉動香港經濟增長、創造更多優質的就業機會。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【架構重組】立法會通過架構重組方案　張國鈞、麥美娟及孫東傳加入政府無投票
18:23 2022/06/15
【架構重組】立法會通過架構重組方案　張國鈞、麥美娟及孫東傳加入政府無投票
【創科發展】孫東參觀數碼港　表明將加快推展智慧城市
23:05 2022/07/05
【創科發展】孫東參觀數碼港　表明將加快推展智慧城市
【新班子】薛永恒與孫東會面交接　冀對方帶領香港創科更好
15:58 2022/06/21
【新班子】薛永恒與孫東會面交接　冀對方帶領香港創科更好
【新冠肺炎】創科及工業局政務助理確診　局長孫東檢測為陰性
22:37 2022/07/06
【新冠肺炎】創科及工業局政務助理確診　局長孫東檢測為陰性
【創新科技】大灣區青年論壇分析創科機遇　孫東：創科發展是國家重點發展戰略
20:49 2022/07/30
【創新科技】大灣區青年論壇分析創科機遇　孫東：創科發展是國家重點發展戰略

你可能感興趣

【架構重組】立法會通過架構重組方案　張國鈞、麥美娟及孫東傳加入政府無投票
18:23 2022/06/15
【架構重組】立法會通過架構重組方案　張國鈞、麥美娟及孫東傳加入政府無投票
【創科發展】孫東參觀數碼港　表明將加快推展智慧城市
23:05 2022/07/05
【創科發展】孫東參觀數碼港　表明將加快推展智慧城市
【新班子】薛永恒與孫東會面交接　冀對方帶領香港創科更好
15:58 2022/06/21
【新班子】薛永恒與孫東會面交接　冀對方帶領香港創科更好
創新科技署 創新科技及工業局 創新科技及應用 孫東 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
今日 12:09
【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃