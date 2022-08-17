【創科發展】孫東：會以前所未有的「香港速度」　加速推進港深創科園建設

▲ 創科及工業局局長孫東。（資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東表示，本屆政府會突破傳統思維，以前所未有的「香港速度」，加速推進港深創科園的建設，盡早讓港深創科園投入服務。又強調政府會以多管齊下的方式，豐富創科人才庫。

孫東今在一個論壇上致辭時表示，除了推動科研和發展基建，特區政府亦着力以多管齊下的方式，豐富創科人才庫，驅動創科發展和實踐科技產業化。他指出，政府過往推出了不同資助計劃，協助培養創科新力軍及吸引海內外創科人才。未來，需加大力度培養並挽留人才留港發展，並善用香港的國際化優勢，積極延攬海內外科研人才、研發團隊、甚至科企高管等高端人士等來港發展，共同構建全球產學研協同創新平台，為香港的創科發展提供源源不斷的動能，同時為粵港澳大灣區的建設注入新動力。

發展用地不多的高端先進製造業



另外，孫東又指出，政府推動「再工業化」，不會走傳統製造業的舊路，而是發展以物聯網、人工智能、新材料及智能生產工序等為基礎，但不需要用地太多的高端先進製造業。他期望，透過發展基建、匯聚人才、提供資金、提升技術等措施全面推動「再工業化」，加速香港產業多元化、拉動香港經濟增長、創造更多優質的就業機會。

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責任編輯：林曉君