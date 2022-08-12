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【小一報名】私立香港真光中學小學部初小不設測考　小一招生8月15日截止報名

中小學 17:44 2022/08/12

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香港真光中學小學部小一申請將於8月15日截止。

位於銅鑼灣大坑道的私立學校香港真光中學小學部，創校於1872年，中小學部及幼稚園都設於同一校舍。學校現正接受2023至24年度小一入學申請，並將於8月15日截止報名。

香港真光中學小學部2023年度小一學額約140個，校方現正接受小一入學申請，8月15日截止報名。家長可於學校網頁下載表格（按此連結），報名表必須以掛號郵件寄出，其他方式概不受理，信封須註明「二零二三年度小一入學申請」，並繳交以下文件：

1. 填妥的報名表

2. 出生證明書副本（如非本港出生者須備單程通行證或旅遊證件副本）

3. 幼稚園 K2 成績表或評估報告表副本

4. 正面半身近照兩張 4cm × 5cm

5. 報名費港幣 80 元支票（支票抬頭請寫「香港真光中學」，背後寫上報讀學生姓名及聯絡電話）

6. 貼上 2 元郵票之回郵信封兩個，信封面清楚寫上報讀學生姓名及地址。如地址不詳，郵遞延誤，恕不接受後補面試。

最新影片：

面試日期為10月14日或15日，通知書會在10月8日前寄出，取錄與否，學校均會於11月18日前郵寄通知，家長毋須致電查詢。

另外學校提醒，凡獲該校取錄並註冊為2022年度小一學生者，不得再參與教育局統一派位，否則作放棄該校學位論，所繳交的註冊費將不獲退還，亦不得轉讓他人。

小一二不設考試

根據小學概覽資料，香港真光中學（小學部）重視培育學生「一人一藝」，尤其體育發展，提供田徑、羽毛球、排球、跳繩和舞蹈精英培訓。特大校園設有多個運動設施，包括室內游泳池、體育館、體能室、田徑場、射箭場等。

學術方面，小一至小六均不設精英班，採用混合班形式。而學校著重初小學生愉快學習，故小一、二不設測考。雖然其聯繫中學──香港真光中學是女校，意味著男學生不能原校直升，但仍然不減每年的小一申請者數目。學校現年學費為$52,470，分10期繳交。

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