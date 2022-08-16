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【靚太廚房】簡易版脆卜卜爆汁香蔥牛肉餅　只需5款材料＋現成急凍手抓餅

休閒消費 18:31 2022/08/16

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熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

Blogger「whatsboomaking」分享了簡易牛蔥牛肉餅食譜。

整香蔥牛肉餅都可以免搓麵團，免用麵粉就可以做到！喜歡分享簡易中英食譜的「whatsboomaking」教整爆汁香蔥牛肉餅，只需5款材料，及購買現成的急凍手抓餅，就可以做到熱辣辣脆卜卜爆汁香蔥牛肉餅，十分方便！

材料（可做5件份量）：

材料。（圖片獲whatsboomaking授權提供）

急凍手抓餅 1包 5片
免治牛肉 250g
洋蔥 1小個 切粒
蔥粒 3湯匙（按喜好增減）
80ml

醃料：

生抽 1湯匙
麻油 1湯匙
1茶匙
薑蓉 1茶匙
紹酒 1茶匙
1/4茶匙
胡椒粉 隨口味
生粉 1茶匙

做法：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1.（可省略步驟）下油熱鑊，中火炒香洋蔥至金黃後盛起，放涼備用。
2. 混合醃料、牛肉、蔥粒、洋蔥粒、水，順同一方向攪拌至鬆軟有彈性，放雪櫃約20-30分鐘。
3. 急凍手抓餅放室溫約30分鐘至回軟，放入牛肉餡包好，確保收口封好以免煎時肉汁流失。
4. 下油熱鑊，燒熱後轉小火，牛肉餅收口向下放入，輕輕壓扁。合蓋煎4-5分鐘至底面金黃香脆，反轉另一面，合蓋煎4-5分鐘至同樣金黃香脆，即成。

文章獲「whatsboomaking」授權提供。

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責任編緝：蕭雅文

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