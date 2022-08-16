【靚太廚房】簡易版脆卜卜爆汁香蔥牛肉餅 只需5款材料＋現成急凍手抓餅
休閒消費 18:31 2022/08/16
整香蔥牛肉餅都可以免搓麵團，免用麵粉就可以做到！喜歡分享簡易中英食譜的「whatsboomaking」教整爆汁香蔥牛肉餅，只需5款材料，及購買現成的急凍手抓餅，就可以做到熱辣辣脆卜卜爆汁香蔥牛肉餅，十分方便！
材料（可做5件份量）：
|急凍手抓餅
|1包 5片
|免治牛肉
|250g
|洋蔥
|1小個 切粒
|蔥粒
|3湯匙（按喜好增減）
|水
|80ml
醃料：
|生抽
|1湯匙
|麻油
|1湯匙
|糖
|1茶匙
|薑蓉
|1茶匙
|紹酒
|1茶匙
|鹽
|1/4茶匙
|胡椒粉
|隨口味
|生粉
|1茶匙
做法：
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+5
+4
1.（可省略步驟）下油熱鑊，中火炒香洋蔥至金黃後盛起，放涼備用。
2. 混合醃料、牛肉、蔥粒、洋蔥粒、水，順同一方向攪拌至鬆軟有彈性，放雪櫃約20-30分鐘。
3. 急凍手抓餅放室溫約30分鐘至回軟，放入牛肉餡包好，確保收口封好以免煎時肉汁流失。
4. 下油熱鑊，燒熱後轉小火，牛肉餅收口向下放入，輕輕壓扁。合蓋煎4-5分鐘至底面金黃香脆，反轉另一面，合蓋煎4-5分鐘至同樣金黃香脆，即成。
文章獲「whatsboomaking」授權提供。
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責任編緝：蕭雅文