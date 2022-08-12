【超市大搜查】2至5歲幼兒可飲用低脂奶　12款低脂牛奶飲品營養成分大比併

▲ 盤點12款低脂牛奶飲品的營養成分，當中的脂肪含量每100毫升由0.5至2克不等。

市面上的牛奶及牛奶飲品款式多樣，以脂肪含量去分，就有全脂、低脂、脫脂等，家長或會充滿疑問，應揀選哪一類給小朋友飲用？其實一般以孩子的年齡劃分去選擇，如2至5歲兒童可選擇飲用低脂奶，TOPick搜羅了12款低脂牛奶飲品，家長可以了解它們的營養成分作選購考慮因素。

家長可依奶脂肪量去區分牛奶及牛奶飲品，引述《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》提到奶類及奶類產品的成分組合，奶類所含奶脂不少於3.25%，半脫脂奶所含奶脂介乎1.5%至1.8%，而脫脂奶所含奶脂不多於0.3%。而奶脂肪量影響所含的熱量卡路里。

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2至5歲幼兒可飲用低脂奶

依照衞生署建議，1歲至2歲的幼童可飲用全脂牛奶，2至5歲兒童可選擇飲用低脂奶，而5歲以上可選飲脫脂奶。1歲以上的幼兒已能從多樣化的飲食攝取所需營養，奶只是孩子均衡飲食的其中一部分，是一種容易獲取鈣質的來源。

孩子滿2歲後，可飲用熱量較低的低脂奶。家長可留意，由於低脂牛奶含的奶脂不足3.25%，所以亦被列為「牛奶飲品」。家長亦可讓小朋友吃其他含較高鈣質的食物，如豆腐、綠葉蔬菜、乳酪和芝士等來攝取足夠的鈣質。而1歲以上的幼兒可飲用牛奶包括冷藏牛奶 、保鮮裝（UHT）牛奶或全脂奶粉。

英國註冊營養師潘仕寶曾接受TOPick訪問指出，當幼童所吃的正餐已包括各種食物，便不應再依賴奶作為主要營養來源，建議小朋友每天喝約360至480毫升牛奶或配方奶，家長亦可用一小杯奶（約120毫升）配合其他食物，作為孩子的一份營養早餐或茶點。

12款低脂或半脫脂牛奶飲品

TOPick在坊間超市搜羅了12款低脂牛奶飲品或半脫脂牛奶，有的是盒裝需冷藏的，有的是保鮮裝，家長可因應需要，包括方便攜帶度、保存方法，以及當中的營養標籤成分去選擇。以下名單以總脂肪含量排列，由低至高，每100毫升由0.5至2克不等。

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*以上資料以產品包裝為準

此外，TOPick曾訪問註冊營養師周詠苑，她表示全脂奶類熱量及脂肪高，尤其飽和脂肪高，會增加肥胖及高膽固醇等心血管問題的風險，即使是過瘦需增磅的孩子，都不應以全脂奶去谷肥他們，高脂肪食物反會令孩子感覺飽滯甚至肚瀉，無助增磅；相反，宜每日飲用2至3杯低脂奶，以增加整體蛋白質及熱量的攝取。

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責任編輯︰顏紫燕