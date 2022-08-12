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【音樂劇】港韓同步直播《無論如何我仍然愛你》　穿越17年的愛

娛樂 16:00 2022/08/12

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得獎音樂劇《無論如何我仍然愛你》　

由韓團成員崔珉起、池秀娟、高恩英、曹成允演出的音樂劇《無論如何我仍然愛你》，本周將在韓國弘益大學大劇院上演，香港亦會同步在戲院播出，粉絲可以一齊直擊此感人的音樂劇演出。

《無論如何我仍然愛你》先後獲第18屆韓國音樂劇獎大獎及第七屆音樂劇獎最佳作曲作獎。

故事以1983為背景，仁宇（曹成允飾演）偶遇一百分的女孩泰熙，卻忘記問她的姓名。仁宇一直等著與她重逢… 在這之前，他倆從不相信一見鍾情這回事，竟墮入愛河並約定永恆的愛.。

當仁宇要入伍、他倆道別之時，以為只是短暫的別離卻意料之外地。17年後2000年春天，仁宇在韓國一高校當老師，他早已盡量忘記他與摯愛泰熙所度過的時光。

某日卻發現任教的中一位學生任玄彬（男團NU’EST成員Ren崔珉起飾演）的言行舉止竟然跟泰熙一模一樣，令到他心弦震動… 

此劇演出崔岷起池秀娟都是來自偶像團體，後者是Weki Weki的隊長及主唱，今次是首次參演音樂刻。

戲院同步直播日期：8月21日（下午一點）

片長：160分鐘

地點：嘉禾Magebox

8月12日放映戲院及網上同步開售

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撰文 : TOPick柴犬出動

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