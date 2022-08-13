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【超市大搜查】乳糖不耐症都可安心飲用　14款植物奶+無乳糖牛奶名單

保健美顏 10:03 2022/08/13

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乳糖不耐症都可安心飲用，營養師Miss JC推薦14款植物奶+無乳糖牛奶名單。

不少人都因有乳糖不耐症、食物敏感，或吃素等原因不能喝牛奶。近年，能作為牛奶替代品的植物奶大熱，深受不能飲用普通牛奶的人士歡迎。而市面上有眾多款式植物奶，哪些是最有營養？香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，推薦14款市面最常見的植物奶。

最新影片：

JC將14款推介奶類為燕麥奶、豆奶、杏仁奶，以及無乳糖牛奶。14款產品都能提供足夠蛋白質及鈣質，有乳糖不耐症的人士都可安心飲用。

14款推介植物奶

燕麥奶 豆奶 杏仁奶 無乳糖牛奶
Oatly 瑞典原味燕麥飲品 鈣思寶 高鈣原味豆奶 鈣思寶 杏仁高鈣健康飲品 明治 無乳糖牛奶飲品
純素盟友 無糖燕麥奶 鈣思寶 高蛋白質豆奶 Sanitarium SO GOOD Almond Milk (Original)
維他奶 燕麥奶 山水 高鈣低糖鮮豆漿 Califia Farms Almondmilk (Unsweetened) 哈維 無乳糖牛奶
Goodmate 燕麥奶 VITASOY 幼滑原味豆奶 Blue Diamond 無糖原味杏仁樂

點擊大圖查看每款營養資訊（每100ml計算）

    點擊圖片放大
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內容獲「營養師 JC」授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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責任編輯：張沛

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