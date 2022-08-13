【超市大搜查】乳糖不耐症都可安心飲用 14款植物奶+無乳糖牛奶名單
保健美顏 10:03 2022/08/13
不少人都因有乳糖不耐症、食物敏感，或吃素等原因不能喝牛奶。近年，能作為牛奶替代品的植物奶大熱，深受不能飲用普通牛奶的人士歡迎。而市面上有眾多款式植物奶，哪些是最有營養？香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，推薦14款市面最常見的植物奶。
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JC將14款推介奶類為燕麥奶、豆奶、杏仁奶，以及無乳糖牛奶。14款產品都能提供足夠蛋白質及鈣質，有乳糖不耐症的人士都可安心飲用。
14款推介植物奶
|燕麥奶
|豆奶
|杏仁奶
|無乳糖牛奶
|Oatly 瑞典原味燕麥飲品
|鈣思寶 高鈣原味豆奶
|鈣思寶 杏仁高鈣健康飲品
|明治 無乳糖牛奶飲品
|純素盟友 無糖燕麥奶
|鈣思寶 高蛋白質豆奶
|Sanitarium SO GOOD Almond Milk (Original)
|維他奶 燕麥奶
|山水 高鈣低糖鮮豆漿
|Califia Farms Almondmilk (Unsweetened)
|哈維 無乳糖牛奶
|Goodmate 燕麥奶
|VITASOY 幼滑原味豆奶
|Blue Diamond 無糖原味杏仁樂
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內容獲「營養師 JC」授權轉載。
營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。
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責任編輯：張沛