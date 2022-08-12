【回饋社會】余慕蓮出自傳成功籌得40萬　胡杏兒豪擲9萬8認購千本

▲ 今日余慕蓮舉行自傳發布會，獲不少朋友現身支持。

85歲的余慕蓮（余毛姐），兩年前不幸患上肺纖維化被送入深切治療部留醫，病情一度惡化，令人憂心，好彩最後逢凶化吉順利出院。

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今日余慕蓮在K11 MUSEA的「鏞鏞‧藝嚐館」舉行自傳《我是一條豆角》的發布會，獲不少老朋友現身支持，余毛姐指因為出道至今都是做配角，不是主角，自傳中的「豆角」就是她。

此自傳不扣成本全數捐出予兒童癌病基金，自傳頭兩版共4000本已全被內部認購，第3版更獲黎瑞恩贊助加印才能推出市面公開發售，到現時為止已經籌得40萬元。

▲ 余慕蓮出自傳，一呼百應，獲很多朋友支持。

周美鳳知道余毛姐出自傳，在微訊朋友圈出帖，胡杏兒更透過她率先認購1000本。周美鳳稱：

嗰時胡杏兒同余毛拍戲，余毛做佢奶媽，有一晚拍通宵，得幾個鐘頭休息，杏兒唔知返唔返屋企，余毛就建議佢留喺休息室瞓覺，仲陪杏兒一齊瞓，所以余毛姐出書，杏兒要1000本，我話9萬8，杏兒問我拎戶口，十分鐘就過咗數。

余毛姐也表示杏兒有打給她，問她還記得當時與她一齊拍戲的事宜，而大師兄楊仲恩也是看到周美鳳的微訊，主動認購50本支持。

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肥媽表示余毛姐好有善心，余毛向外捐，她自己向內捐。「我哋個個人都知，余毛心哋咁好，佢啲善事仲未做完，人緣又好，心哋又好，所以好多好事等緊佢，我做慈善同佢唔同，我有諗嘢，我做慈善係希望保佑我哋子孫，我係有要求，余毛冇要求嘛！」

仔女我都捐緊㗎！我出面都有做，其實我哋應該學余毛嘅精神，有能力嘅時候，除咗照顧自己同家庭，能夠去幫助別人。

而香港電台前廣播處長黃華麒，指余毛姐是拍第一代的獅子山下劇集《青春的價值》，當時她和莊文清參演，收視有七十幾點叫好叫座，有4份之3人都有睇，連當時港督都叫要睇，「余毛係一個好靚嘅人，有好靚嘅心。」