【親子好去處】玩轉兩大最新博物館　M+體驗視覺藝術香港故宮看盡9大展廳　

▲ 西九文化區M+及香港故宮文化博物館，適合一家大細參觀。

要數近來炙手可熱的博物館，必屬位於西九文化區的M+及香港故宮文化博物館。家長可以趁假日帶小朋友去這兩大博物館，體驗當代視覺文化藝術，也一睹故宮9大展廳的珍貴藏品。西九文化區亦有不少草地空間，適合一家大細假日休憩。

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M+博物館

M+自去年11月開放予公眾參觀，為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，佔地65,000平方米。M+設有33個展廳，展出來自香港、大中華地區、亞洲以致世界各地共1,500件館藏作品。TOPick根據M+網頁資料，精選了其中3個展覽如下︰

▲ M+為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館。（經濟日報資料圖片）

香港：此地彼方

透過一段段個人及群體的歷史，展現這個城市從戰後到當下所經歷的各種轉變。展覽分為四個章節──此地、身分認同、地方和彼方，多角度呈現香港視覺文化。

地點︰地下大堂展廳

展期︰即日至2023年3月1日

M+希克藏品：從大革命到全球化

「從大革命到全球化」探索了當代中國由70年代初至今的文化發展，透過嶄新的媒介和方式，展示藝術家勇於創新的精神及當代中國的變化。

地點︰希克展廳

展期︰即日至2023年3月1日

物件 · 空間 · 互動

展出過去七十年來在亞洲製造及受其影響的500多件家具、建築、平面藝術及其他設計作品。

地點︰東展廳

展期︰即日至2023年5月21日

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除了精彩的展覽外，M+亦舉辦不少親子家庭活動，如「親子檔」流動創意裝置活動，當中的《百泡箱》和《讀行俠》是專為兒童而設的輕鬆玩意。大小朋友可揀選《百泡箱》流動裝置上的日常物品，作為吹泡泡工具；《讀行俠》流動裝置上的繪本配合展覽主題，讓大人與小孩享受親子時光。活動毋須預約，即場參加即可。

《百泡箱》

時間：8月21日（日）下午3時至5時10分 / 8月28日（日）下午3時至5時10分

地點︰藝術公園入口旁的室外空間

《讀行俠》

時間：8月28日（日）上午10時至中午12時10分及下午2時至5時10分

地點︰地下大堂的東入口

到訪M+必須預約，家長可於西九文化區網站或M+網站指定平台，或透過西九文化區應用程式進行預約，同一時間可預約最多4人名額，亦可重複使用相同的電郵地址進行預約。6歲或以下兒童毋須預約。

休館日︰逢星期一

地址 : 九龍西九文化區博物館道38號

香港故宮文化博物館

香港故宮文化博物館於今年6月開幕，展示故宮博物院及世界各地的珍貴藏品，包括900件由北京故宮借出的國寶級文物。除參觀展品，故宮也設文創產品期間限定專櫃，售賣與故宮有關的書籍和文創產品。另外，館內設有3間食肆，分別為中式、西式餐廳及咖啡廳。

▲ 香港故宮文化博物館展示故宮博物院的珍貴藏品。（經濟日報資料圖片）

據香港故宮網頁資料顯示，9大展廳簡介如下︰

展廳1︰紫禁萬象 — 建築、典藏與文化傳承

透過100多件故宮典藏，介紹清代的紫禁城。

展廳2︰紫禁一日 — 清代宮廷生活

透過300多件故宮珍藏的18世紀精美文物，讓觀眾了解紫禁城內從清晨到夜晚的生活點滴，探索城內人員豐富的物質與精神世界。

展廳3︰凝土成器 — 故宮珍藏陶瓷

展覽為香港首次大規模展示故宮陶瓷藏品，這150多件重點展品既是各時代的精品，也是中國陶瓷史的縮影。

展廳4︰龍顏鳳姿 — 清代帝后肖像

展出的幾代帝后之朝服像，代表清宮最高規格人物肖像的藝術成就，其樣式變遷、畫面元素的象徵意義，以及供奉建築與祭祀儀軌。

展廳5︰器惟求新 — 當代設計對話古代工藝

精選故宮博物院100餘件工藝瑰寶，以設計、製作及使用三個角度解讀中國傳統工藝的藝術價值。

展廳6︰同賞共樂 — 穿越香港收藏史

首個回顧香港收藏史的大型展覽，透過100餘件展品，細述香港一個多世紀的中國藝術收藏活動，同時勾勒本地博物館發展的軌跡。

展廳7︰古今無界 — 故宮文化再詮釋

展覽將邀請6位香港多媒體與跨界藝術家以獨到的視角，從香港當下的角度重新詮釋和演繹故宮文化和收藏。

展廳8︰國之瑰寶 — 故宮藏晉唐宋元書畫

挑選35件晉、唐、宋、元書畫，從藝術、文化、歷史等角度，探究其千古流芳的原因。展覽共分三期，每期展出十件珍品。

展廳9︰馳騁天下 — 馬文化藝術

展示100多件來自故宮博物院與羅浮宮的文物，包括繪畫、雕塑、陶瓷等。在近距離欣賞各種珍品的同時，可以認識馬在歷史、藝術、軍事、政治上扮演的角色及蘊含的文化意義。

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香港故宮舉辦一系列教育活動，提升公眾觀賞文化藝術的興趣和能力。8月至9月舉辦的5場「兒童宮廷青花陶藝工作坊」已滿額，有興趣的家長可以留意網頁更新。

現時香港故宮只接受已預約者入場參觀，家長可於香港故宮網站、西九文化區網站或手機應用程式，以及票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行網上平台，購買門票或預約星期三的免費標準門票。6歲或以下小童免費入場。

門票費用︰【按此購票詳情】

標準門票（可參觀展廳1至7）︰成人門票$50；特惠門票*$25

特別展覽門票（可參觀展廳1至9）︰成人門票$120；特惠門票*$60

*特惠門票包括7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人。

休館日︰逢星期二

地址︰九龍西九文化區博物館道8號

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責任編輯︰駱秀玲