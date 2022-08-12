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【MIRROR演唱會】康文署調查3大原因或引致意外　明天如期將場地交予下一租用人

社會 19:05 2022/08/12

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上月底男團MIRROR第四場演唱會發生螢幕飛墮擊傷的舞蹈員的嚴重意外，至今已逾2星期。康文署統籌的工作小組今日（12日）舉行第三次會議，討論事故成因。工作小組早前安排高空工程車，讓專家在高位近距離檢查懸掛在舞台頂部的裝置。另外，因應舞台已清拆，工作小組亦已安排對所有已放下的懸掛裝置進行檢查和化驗。
 
工作小組在會議上，仔細研究現時所掌握的調查發現，根據實驗室檢驗結果，鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，但工作小組須進一步調查其成因。此外，屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是引致香港體育館LED屏幕下墜嚴重事故的原因，工作小組正循這方面作進一步調查。
 
另外，康文署將會在明天(13日)如期將表演場地交給下一個租用人進行演唱會。租用人亦同意遵守及積極配合日前公布的三項短期措施，包括（１）重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；（二）暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；及（三）每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（一）項的機械裝置以確保其安全性，保障表演者、工作人員及在場觀眾安全。

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記者：蘇文軒

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