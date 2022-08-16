【正能量】曾走歪路成邊青被老差骨一語點醒　投身消防扭轉命運憑韌力揚威跑界

▲ 對黃浩聰而言，越野跑是人在旅途的縮短版。

在香港人人都計較起跑綫，對越野跑手黃浩聰來講，更加百般感受。

「我的而且確輸在起跑綫上，而且輸比人好多。但從失敗中行番上來的人，會比其他人行得遠！因由挫敗中成長，是不會擔心自己失敗與否。」

這位順天邨野孩子到成功消防員，到今天跑到成為香港山界之神，36年的路途上，不斷將error變成effort，了解自己擅長與能力，短跑不夠爆炸力？那便轉戰鬥韌力的長途賽。也的而且確登上高峰，是要腳踏實地走過既崎嶇又迂迴曲折的山路。

當知道能與「神」對話，確實有點緊張，眼前這位首次今年年初成香港四徑超級挑戰（HK4TUC）以破紀錄（46小時55分完成超過298公里路），更被封為香港「山界之神」，對於神級稱號，本人又如何反應？

▲ 他的越野三寶：背包、電話和The North Face的M VECTIV ENDURIS II球鞋，揀鞋也有他的追求3力，就是慳力，緩震力和抓地能力。「近排給自己挑戰是，從起點到終點為止，都是穿那一雙對鞋。」（圖片：湯致遠攝）

「人家怎稱呼，我控制不到，也沒所謂。只是我最開心和最懷念是聽到別人我『聰仔』的時候。當我是聰仔的時候，比賽是會輸，又沒有壓力，所有東西都有塑造性和進步空間，而由第10名一直跑上第1名，過程是最開心！」

起跑綫在山徑上

大概，跑是黃浩聰與生俱來的生存之道，只是，他的起跑綫卻早已註定被劃在崎嶇的山徑上。1987年出生，成長於地勢較高的順天邨，附近山多，鄰近秀茂坪，在他小四年時就曾發生過轟動一時的童黨燒屍案（1997年）。

「這意味著那個年代童黨問題好嚴重，但環境迫使要跟他們接觸，除非你是Kai子（傻仔之意）。」其時大多家庭父母忙於生計，無暇照顧兒女，黃浩聰自細愛到附近籃球場蹓躂。每當遇上不良份子「清場」，球場變戰場，打鬥是等閒，見勢色不對，他跟同伴會跳下附近斜坡，沿小路跑上後山。

「在山上，我什麼都不用怕，是我們避難的地方，而我們自有生存方式。」

中學就讀觀塘慕光英文書院，同學知他步履如飛，向老師推薦後成為校隊一員，他不愛指令式訓練，一堂集訓也沒上過，卻跑入中學校際田徑比賽的800米決賽。當日他卻因去買雪糕而錯過大會召集時間，一直從旁鼓勵他「跑呀！跑」的老師也只好叫他離隊。

在友朋影響下，慢慢與正道分道揚鑣，坦承性格也愈趨邊緣化，踏上歧途成為大家認知的邊青，絕不掩飾過去的他這樣說：「但我會堅持自己的價值觀和正義感，絕不做傷天害理的事情。」

試過應朋友「號召」集結到康寧道足球場，怎知有義氣的，寥寥可數，球場上幾個人面對幾十人的場面，也猜得出到結果會是怎樣。「仗義每多屠狗輩。只不過有義氣又有甚麼用呢？用武力解決問題，梗係唔啱！但在那個年代又要威，又要為保自己聲譽……」

▲ 在紫崗挑戰賽，黃浩聰獲得第一名。（圖片：被訪者提供）

直到17歲生日那天，在沒犯事下於街上被截查，其後更被帶返秀茂坪警署，在羈留室的老警員得悉他生日，於鐵窗外唱生日歌給他，然後問了一句：「你可知道父母會擔心嗎？」

這一問驚醒自己人生不能再長此下去，為了養家邊讀中六邊投考消防，半個學期後收到香港消防處的取錄。他即退學於20歲前成為消防員，然而談到真正愛上跑步，是加入消防長跑隊四年後的事情。

「起初是因人事和現實的考量才加入長跑隊，所以不算真正喜愛。直到一次4 X 400接力賽，雖然在直播下輸了這場比賽，但在同袍鼓勵下，發現跑步發展並非想像中窄，還可分長短距離，短跑贏不到便試下跑路程長一點。然後發現自己可在這裏發熱發亮，找到作為跑手應有的使命感！」

不進也不要退賽

人生難免要跑過很多迂迴曲折徒勞無目的之路，但當你懂得跑步，面前是康莊大道又不屑於挑戰。在香港長跑界中，只要贏得香港六大山賽（苗圃、雷利、毅行者、樂善盃、東北縱走、昂步棧道）才會被公認山界最強。黃浩聰不斷的越級挑戰到今年年初成「香港四徑超級挑戰（HK4TUC）」以破紀錄46小時55分完成超過298公里路，成為香港山界之神之間，有堂重要一課讓他明白「人類總不能犯同樣的錯誤」，就是不再做錯誤決定——剪帶。

2013年，加入第一次跑100公里越野跑比賽，在完成一半賽程時，他發覺自己雙腳跑不動，站在Check Point向大會示意剪帶退出比賽，在等待專車接走期間，差不多30分鐘後才見到有女子跑手經過，再15分鐘後第2位香港選手出現。回到會場落車起身時，原本不聽話的雙腳仍能走得動，他只好抱著遺憾回港。

「落機時才知拿第1名的，正是我30分鐘後見到的女跑手，而香港選手也獲得全場第8，而頭十名都有獎金。這件事讓我學懂越野跑不是鬥快，是鬥堅持和不要放棄。只要捱到最後，會有意想不到的事發生在前面。若然我坐45分鐘再追上去，起碼拿到第8，為甚麼那刻我選擇放棄？」

越野跑，對他而言是人生旅程的縮影版，讓他學懂重點是正視當前要面對的困難。正如在高手林立的紫崗挑戰賽中，一起已跑腳重重，「學精」了的他跟自己說：「每次想放棄，提自己要接受不完美地方。可能好多人覺得第二名是輸，其實第二名不是已贏了很多人嗎？」

▲ 黃浩聰育有三子，也有為他們開班學跑，傳授心得。「但第二時人生路怎樣行，還是交由他們決定，但也先讓他們接觸， 試完後，就知那一條適合自己。」（圖片：被訪者提供）

該場比賽最後他拿了第１名，在旁人眼中以為他有辦法逆轉勝。「實情不是我後上，是很多人後跌（中途放棄）。因好多人一遇困難會即時放棄，凡事只要停一停，忍一忍，想一想，如何調整心態，自然找到出路繼續前進的。」

不進也不要退賽

大抵，成長就是要跑過很多迂迴曲折卻又徒勞無功之路，但當到懂得跑了，面前即使康莊大道又不屑於挑戰。據聞在香港長跑界中，只要贏得香港六大山賽（苗圃、雷利、毅行者、樂善盃、東北縱走和昂步棧道）才會被公認山界最強，黃浩聰不斷的越級挑戰到今年年初成香港四徑超級挑戰（HK4TUC）以破紀錄46小時55分完成超過298公里路，成為香港山界之神之間，有堂重要一課讓他明白「人類總不能犯同樣的錯誤」，就是不再做錯誤決定——剪帶。

2013年，首戰祈山百公里山地戶外越野挑戰賽，跑到一半賽程時，雙腳突然不靈跑不動，他站在Check Point向大會示意剪帶退出比賽，在等專車接走，差不多30分鐘過去才見一名女跑手經過，又15分鐘後，第2位香港選手出現。回到會場落車起身時，原本不聽話的雙腳又突然走得動，他只好抱著遺憾回港。

「落機後先知拿第1名的，正是我30分鐘後見到的女跑手，而香港選手也獲得全場第8（頭10名都有獎金）。這件事讓我深深學懂越野跑不是鬥快，是鬥堅持和不要放棄。只要捱到最後，會有意想不到的事發生在前面。若然我坐45分鐘再追上去，起碼拿到第8，為甚麼那刻我選擇放棄？」

對他而言，越野跑是人在旅途的縮短版，重點是怎樣正視當前困難。正如在高手林立的紫崗挑戰賽中，一起跑已感到腳重重，「學精」了的他說：「每次想放棄，都提自己要接受不完美地方。可能好多人覺得第二名是輸，其實第二名不是已贏了很多人嗎？」

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該場比賽他拿了第１名，在旁人眼中，以為他有逆轉勝的方法。「實情不是我後上，是很多人後跌（中途放棄）。因好多人一遇困難會即時放棄，凡事只要停一停，忍一忍，想一想，如何調整心態，自然找到出路繼續前進的。」

隨著挑戰「四徑」成功，這位跑山神人隨即構思了長江後浪推前浪的計劃——跑無盡，以5天時間完成500公里環港挑戰，並以此為青少年越野跑培訓籌款。「籌到的款項是用來資助參加越野跑訓練的和裝備，一個人的挑戰可讓400人接觸的話，而400人當中，不知道有幾多個未來我這樣的成就，再將這概念伸延開去。」

記者：黃鑑江