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【瘧疾個案】本港至今錄97宗瘧疾輸入個案　27名病人仍留醫

社會 19:08 2022/08/12

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本港至今錄97宗瘧疾輸入個案。（資料圖片）

本港近日出現數十宗瘧疾輸入個案，衞生署衞生防護中心今日（12日）匯報最新情況，指由7月1日至今日下午2時，中心共錄得97宗外地傳入的確診個案，當中84人由幾內亞抵港，其餘13人由其他非洲地區抵港；而截至今午12時，共27名病人仍於公立醫院留醫，沒有錄得新增死亡及危殆個案。

衞生防護中心表示，會繼續採取一系列措施積極跟進有關瘧疾輸入個案。中心連日聯同醫院管理局的醫護人員於香港國際機場，為近日曾到訪幾內亞的抵港人士進行健康篩查，並即時安排懷疑感染瘧疾和有臨床需要的旅客入院接受治療，至於其餘人士會獲安排入住檢疫設施，一旦有病徵會被送往公立醫院接受治療。
 
中心發言人說，上述措施能有效防止瘧疾輸入個案進入社區。瘧疾出現本地傳播的風險非常低，但市民亦應保持警覺。現時的藥物可有效治療瘧疾，而香港亦備有足夠藥物，惟及早確診和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。而不論在本地或外遊期間，時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施是預防瘧疾的最有效方法。

中心提醒指，瘧疾患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。重症瘧疾的病情比較嚴重，如沒有適當治療，可導致死亡。另呼籲外遊人士，應於出發前了解目的地的瘧疾風險，並採取以下預防措施：

  • 穿着寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑
  • 在戶外，避免使用有香味的化妝品或護膚品，並按指示重複使用昆蟲驅避劑
  • 出發前最少六星期，應徵詢醫生的意見，並採取額外的預防措施，免被蚊叮
  • 外遊期間，如到流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用殺蟲劑氯菊酯。切勿將氯菊酯塗在皮膚上
  • 從瘧疾流行地區回港後14日內，須繼續使用昆蟲驅避劑

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責任編輯：郭詩詩

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