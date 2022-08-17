【功課壓力】孩子拒做功課有苦衷或專注力不足　心理學家柏安妮︰沒小朋友為懶而懶

▲ 現為臨床心理學家的柏安妮小朋友直言小朋友不願做功課總有原因，並非故意讓父母不開心。

督促小朋友做功課，是家長的千古難題。家長總是嫌子女周身郁、做得慢，甚至懷疑有專注力不足或ADHD（專注力不足及過度活躍症）。2女之母、現為臨床心理學家柏安妮（Ann Bridgewater）解釋，小朋友不願做功課總有苦衷，並非故意讓父母不開心，「我做過這麼多個案，從未見過一個小朋友為懶而懶。」

不少家長抱怨陪小朋友做功課壓力沉重，經常引起衝突，導致親子關係僵化，並開始懷疑孩子是否患上專注力不足或ADHD，不斷上網搜查加重自身壓力。柏安妮建議家長不要胡亂請求「Google大神」，孩子不願做功課背後或有很多原因，宜盡快尋求專業人士意見。

（教做功課）不需要也不應該這麼辛苦的，如果教得很辛苦是有問題，必須找出問題所在。

▲ 柏安妮年輕時是花式溜冰冠軍，女兒深得真傳也愛上跳舞。（IG圖片）

柏安妮27歲時淡出娛圈，重返校園讀書轉型做職業治療師，與昔日同窗結婚誕下一對女兒。她很喜歡小朋友，故從事職業治療師後專做小朋友個案，後來她再進修心理學，現成為一名臨床心理學家，曾輔導過無數家長和小朋友。

我所認識的100個小朋友當中，有99個都希望父母開心，小朋友知道父母愛錫他們的，他們也很愛父母，甚至當父母是神，一定會設法令父母開心。所以他們為何不做功課、做得不好、經常駁嘴，他們總有一個原因，才令他們未能達到父母的要求。

功課對小朋友將來幫助不大

柏安妮指小朋友不願做功課，大多是感到困難，才浮現專注力不足或ADHD的症狀。她認為有些家長太緊張功課，曾有研究顯示，小學至高中的功課對小朋友的將來是沒有幫助，最重要是小朋友明白及吸收到課堂內容。而且小朋友是否做功課，並非家長責任，家長毋須緊張得像自己交功課般，柏安妮建議家長應適時放手，讓老師處理。

家長不要把功課「攬上身」而損害親子關係，只是一兩份對孩子沒有影響的功課，雙方不斷掙扎到夜晚弄致不開心，我覺得不值得。同樣邏輯，對於兩三歲不肯進食的小朋友，家長不要強迫他們要吃到最後一口，你哄足半小時只為了一口飯，也是不值得。

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控制專注力能力不足

不過，有部分家長卻不願接受孩子疑患有專注力不足，強調孩子打機或玩LEGO可以玩足兩小時，只是做功課未能專注，一定是偷懶。柏安妮解釋他們仍屬於專注力不足，因為他們是控制專注力的能力不足。

其實專注力不足這個名改得好差，應為專注力控制能力不足。很多專注力不足的小朋友對於喜歡的事，例如砌圖、打機、玩扭計骰、玩Pokemon、看YouTube等，他們的專注力很好，只是當他們對那件事情沒有興趣，就控制不了自己的專注力。

顯然做功課、上堂、默書、測驗、考試，對大多小朋友來說是沒趣的。正常小朋友可以快快手做完功課，然後玩耍；或者在學校上悶課，也有控制能力迫自己坐定定聽書，但專注力不足的小朋友，當感到困難或沒興趣，就不能控制自己要專心聽書及做功課，因這對他來說太辛苦了。

▲ 柏安妮建議家長改善說話技巧，讓孩子覺得父母是自己的隊友，才會乖乖聆聽指令。（湯致遠攝）

ADHD特徵︰衝動愛插嘴

至於患有ADHD的小朋友也不難辨出，柏安妮分享多年來觀察小朋友的經驗，「很多小朋友有活力，但需坐定定時是能做到，但專注力不足的小朋友就不能坐定，總會「周身郁」，而且經常在別人說話時插嘴，例如媽媽講電話時，他們會在旁不斷叫「媽咪媽咪媽咪」，比較衝動，一定要即刻有答案。」

柏安妮建議家長若有懷疑，應尋求心理學家做個詳細評估，別只靠朋友聊天或上網搜尋資料，「心理學家見過無數個案，每個ADHD小朋友都很不同，家長自己很難分辨出來。」即使孩子患上ADHD，家長也不必太擔心，柏安妮認為在現今社會，有ADHD並不是一件壞事，甚至有不少ADHD小朋友都很聰明。

ADHD與智商是完全無關，他們都可以好叻，可以讀得成書。

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改善說話技巧提升親子關係

無論小朋友是否患有專注力不足或ADHD，柏安妮稱家長也不要認定孩子懶散、不聽話，只顧責罵，媽媽放工回家第一件事可以問︰「你今天過得開心嗎？」而不是「你做晒功課未？」然後開始督促孩子做功課直到睡覺為止，導致親子關係不佳，到孩子踏入青春期，問題就更難應付。

身為兩孩之母的她，提醒媽媽們應安排「MeTime」去放鬆自己，放工後不要只顧督促孩子做功課和溫習；媽媽還需要改變說話技巧，讓小朋友覺得媽媽是自己的「神隊友」。

讓你的小朋友覺得媽媽是一team人，媽媽是我的擁躉，舉例媽媽想小朋友刷牙，不要說「你唔刷牙就爛牙」，與孩子變成對立，可改說「你不想刷牙，咁你想做咩？」、「不如我哋做完之後再去刷牙？」小朋友就會覺得媽媽願意聆聽，願意乖乖刷牙了。

柏安妮從專業知識悟出湊女經，放手讓細女許恩怡入行發展，詳情即睇【上一集】專訪。

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記者︰林綺玲