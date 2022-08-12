【打擊罪案】筲箕灣59歲麻雀館職員遇刀手襲擊受傷　警拘4男涉串謀傷人

▲ 筲箕灣59歲麻雀館職員遇刀手襲擊受傷，警拘4男涉串謀傷人。（黃傑偉攝）

警方港島總區反三合會行動組於今日（12日）早上，在香港多處突擊搜查，以涉嫌串謀傷人拘捕4名男子，涉及本月2日筲箕灣一宗串謀傷人案。

港島總區刑事總部（行政及支援）署理警司何恩傑指，案件發生於8月2日下午3時，一名59歲麻雀館職員回公司途中在筲箕灣被3名刀手襲擊，兇徒事後乘接應車輛逃去，事主手腳及背部多處受傷，幸沒有生命危險，送院治理後已出院。

鑑於案情嚴重，港島總區反三合會行動組接手調查，經連日追查及翻看大量閉路電視，發現事件起因涉及金錢糾紛，並鎖定一批策劃襲擊兇徒身份，於今日（12日）早上在香港多處展開突擊拘捕行動，成功拘捕4名涉案男子，年齡介乎25至63歲，部分人有黑幫背景。拘捕行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕。警方重申傷人屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁。

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記者：黃傑偉