  • 26°C
香港時間 : 2022812日 (週五) 22:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】火炭BOMBER SALAD爆食物中毒　8人食三文治後上吐下瀉1人送院

社會 20:43 2022/08/12

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

火炭BOMBER SALAD爆食物中毒，8人食三文治後上吐下瀉1人送院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及8人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及1男2女，年齡介乎15至52歲。他們8月5日進食購自火炭「BOMBER SALAD」的外賣雞肉三文治、煙三文魚三文治，約20小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐病徵。

第二宗個案涉及2男3女，年齡介乎26至54歲。他們8月8日進食同一食肆的外賣食物，約18小時30分鐘後出現類似病徵。所有受影響人士已求醫，當中一人須入院，全部病人情況穩定。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【香港新市容】政府用3個月打擊衞生黑點　立法會議員憂計劃時效短
今日 15:46
【香港新市容】政府用3個月打擊衞生黑點　立法會議員憂計劃時效短
【強檢公告】葵青區荔欣苑荔采閣48人違強檢　1人遭罰1萬元
今日 16:28
【強檢公告】葵青區荔欣苑荔采閣48人違強檢　1人遭罰1萬元
【3區污水陽性】涉九龍城黃埔花園及觀塘彩興苑等屋苑　派23萬個快測包
今日 16:36
【3區污水陽性】涉九龍城黃埔花園及觀塘彩興苑等屋苑　派23萬個快測包
【瘧疾個案】本港至今錄97宗瘧疾輸入個案　27名病人仍留醫
今日 19:08
【瘧疾個案】本港至今錄97宗瘧疾輸入個案　27名病人仍留醫

你可能感興趣

【香港新市容】政府用3個月打擊衞生黑點　立法會議員憂計劃時效短
今日 15:46
【香港新市容】政府用3個月打擊衞生黑點　立法會議員憂計劃時效短
【強檢公告】葵青區荔欣苑荔采閣48人違強檢　1人遭罰1萬元
今日 16:28
【強檢公告】葵青區荔欣苑荔采閣48人違強檢　1人遭罰1萬元
【3區污水陽性】涉九龍城黃埔花園及觀塘彩興苑等屋苑　派23萬個快測包
今日 16:36
【3區污水陽性】涉九龍城黃埔花園及觀塘彩興苑等屋苑　派23萬個快測包
食用安全 衞生防護中心 衞生署 發燒 腹瀉 雞肉 火炭 食物中毒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

蕭芳芳丈夫張正甫離世　終年82歲
今日 12:47
蕭芳芳丈夫張正甫離世　終年82歲
【棄養寵物】狠心主人為BB棄養19歲老貓　網民炮轟: 不知所謂無人性
13:00 2022/08/11
【棄養寵物】狠心主人為BB棄養19歲老貓　網民炮轟: 不知所謂無人性
【白色強人II】蘇怡救人受傷被迫人工流產　唐詩詠讚馬國明照顧拍檔：同佢做戲冇顧忌
今日 13:11
【白色強人II】蘇怡救人受傷被迫人工流產　唐詩詠讚馬國明照顧拍檔：同佢做戲冇顧忌