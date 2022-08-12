【食物安全】火炭BOMBER SALAD爆食物中毒　8人食三文治後上吐下瀉1人送院

▲ 火炭BOMBER SALAD爆食物中毒，8人食三文治後上吐下瀉1人送院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及8人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及1男2女，年齡介乎15至52歲。他們8月5日進食購自火炭「BOMBER SALAD」的外賣雞肉三文治、煙三文魚三文治，約20小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐病徵。

第二宗個案涉及2男3女，年齡介乎26至54歲。他們8月8日進食同一食肆的外賣食物，約18小時30分鐘後出現類似病徵。所有受影響人士已求醫，當中一人須入院，全部病人情況穩定。

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記者：黃穎津