【65處納強檢】涉北角港運城、馬鞍山聽濤雅苑、大角咀港灣豪庭等　5處污水陽性

▲ 本港確診數字維持逾四千宗。（ 梁偉榮攝）

政府（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。



因應多宗陽性檢測個案，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在大埔採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。

1. 大埔寶雅苑逸和閣

2. 天水圍天晴邨晴滿樓

3. 柴灣佳翠苑顯翠閣

4. 天水圍天恒邨恒輝樓

5. 石硤尾石硤尾邨美柏樓

6. 大圍豐盛苑榮盛閣

7. 油塘高怡邨高遠樓

8. 屯門山景邨景安樓

9. 將軍澳尚德邨尚禮樓

10. 沙田碩門邨美碩樓

11. 大埔富亨邨亨翠樓

12. 屯門友愛邨愛德樓

13. 馬鞍山錦豐苑錦莉閣

14. 屯門欣田邨悅田樓

15. 大埔富善邨善翠樓

16. 天水圍天華邨華悅樓

17. 將軍澳廣明苑廣昌閣

18. 荃灣石圍角邨石翠樓

19. 筲箕灣東旭苑東麗閣

20. 秀茂坪曉麗苑曉逸閣

21. 香港仔田灣邨田康樓

22. 屯門屯門湖康警察宿舍 2座

23. 北角港運城 3 座

24. 油塘鯉魚門邨鯉興樓

25. 觀塘安達邨謙達樓

26. 東涌裕東苑向東閣

28. 牛頭角彩盈邨盈樂樓

29. 天水圍天祐苑祐康閣

30. 筲箕灣東欣苑歡欣閣

31. 天水圍天盛苑盛勤閣

32. 葵涌葵盛東邨盛富樓

33. 沙田帝堡城 7 座

35. 上水翠麗花園 1 座

36. 屯門康德花園 2 座

38. 柴灣漁灣邨漁進樓

39. 深井麗都花園 1 座

40. 牛池灣豐盛街紀律部隊宿

41. 秀茂坪寶達邨達貴樓

42. 荃灣爵悅庭東爵軒

43. 葵涌荔欣苑荔林閣

44. 沙田溱岸 8 號 3 座

45. 大圍美林邨美槐樓

47. 馬鞍山聽濤雅苑 4 座

48. 藍田康栢苑龍栢閣

49. 柴灣興華一邨美華樓

50. 青衣長宏邨宏勇樓

52. 天水圍天祐苑祐寧閣

53. 荃灣楊屋道 138 號樂悠居

55. 柴灣樂翠臺 2 座

56. 粉嶺雍盛苑雍華閣

57. 屯門良景邨良俊樓

58. 大角咀港灣豪庭 5 座

59. 牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

60. 沙田博康邨博文樓低座

污水樣本檢測呈陽性的地點

1. 鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

2. 長沙灣元州邨元滿樓

3. 鑽石山鳳德邨雪鳳樓

4. 鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑

5. 將軍澳英明苑明遠閣

詳細名單及指定檢測時間，按此

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

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責任編輯：伍瑋瑋