【紅黃碼】 確診轉陰性後如何由「紅轉藍」?　一文看清確診或抵港者轉碼程序

▲ 疫苗通行證實施「紅黃碼」措施。（曾耀輝攝）

政府（13日）提醒須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負責人或管理人，必須使用已更新至4.4.0或以上版本的掃瞄器，並安排網絡連線，確保可準確查核顧客或訪客的「疫苗通行證」，以配合政府新加入的「紅碼」及「黃碼」安排。對於有市民指確診未有及時「轉碼」，或者抵港人士未由「黃」轉「藍」，TOPick整合「轉碼」資料，看不同情況下的「轉碼」要求。

１ 確診後如何獲得「紅碼」?

當確診的市民自行完成快速抗原測試陽性結果網上申報，或接受核酸檢測後獲陽性結果，其3.4.0或以上版本的「安心出行」流動應用程式會透過網絡連線自動與系統比對，系統會按紀錄將其「疫苗通行證」二維碼轉為「紅碼」。

２ 陰性後如何由「紅轉藍碼」?

已接種至少兩劑新冠疫苗的人士在第六天及第七天（或其後連續兩天）均在快速測試獲陰性結果後，可提早完成隔離。

確診者在成功自我申報前，「疫苗通行證」會維持為「紅碼」

他們須在網站自我申報快速測試陰性結果，系統收到申報後，「安心出行」會透過網絡連線與系統比對，自動將有關人士的「紅碼」回復為「藍碼」。

３ 為何未能成功獲取「紅碼」?

當中可能涉及不同原因，例如相關人士是在『紅碼』推出前（8月9日）已確診

其『安心出行』流動應用程式未有更新至3.4.0或以上版本

或流動裝置未連結至網絡

又或他們接受核酸檢測／申報快速抗原測試陽性結果／作出入境申報及接種疫苗時使用了不同的身分證明文件及號碼等。

巿民如有查詢，可致電『安心出行』熱線（2626 3066）尋求協助。

４ 確診者未完成2針疫苗如何轉碼？

至於未接種或只接種了一劑新冠疫苗的人士，他們需在隔離地點完成14天的隔離期，其後「紅碼」將自動回復為「藍碼」。

５ 抵港人士如何由「黃轉藍碼」？

從海外地區或台灣抵港的人士入境香港後會獲發檢疫令，系統會自動將其「疫苗通行證」二維碼顯示為「黃碼」。

當他們的醫學監察完結時（即抵港後第七天早上九時），「安心出行」便會透過網絡連線與系統比對，自動將其「黃碼」轉為「藍碼」。

６ 有何查詢「轉碼」方法?

政府提醒相關處所負責人／管理人，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例（第599F章）下發出的最新指示，處所由8月12日起必須使用更新版本的掃瞄器。

巿民如對「安心出行」及轉碼有疑問，可致電「安心出行」熱線（2626 3066）。熱線過去數天接獲與轉碼事宜相關的查詢均已全部妥善處理。

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責任編輯：伍瑋瑋