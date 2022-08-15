【本地有機】大棠復育清朝貢米「元朗絲苗」　結合NFT保育種植生境

元朗早年是魚米之鄉，到80年代仍有種植稻米，至近年式微。元朗大棠有機生態園3年前開始復耕以飯味濃郁而獲推崇的清朝貢米「元朗絲苗」，有農戶稱其米香及軟熟程度比起近年聲名大噪的東北五常米更出色，今年豐收一造產量更達1萬斤，有機種植每斤售100元都火速被熟客訂購一空。



政府近年重提新界復耕發展可持續農業，經營元朗大棠有機生態園的元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元表示，農業亦可結合高科技，將其中300包「元朗絲苗」推出NFT，一半收益用作復育耕地。



漁護署同中大三年前推行復育計劃，由菲律賓國際種子銀行取得當年存放的其中四種稻米種子進行培育，包括絲苗、花腰仔、齊眉及白殼齊眉。



梁福元說，元朗過去盛產稻米，「元朗絲苗」更是清朝貢品。他說，為了在園內復育稻米，他四出打探，終於向沙頭角一名農戶取得正宗「元朗絲苗」種子，經過多年努力，如今有穩定收成，去年有7,000至8,000斤；而今年未有超強颱風、雨量適中，更加大豐收，上周立秋後，農民正陸續收成，料今造可達1萬斤。



梁福元說，其有機生態園佔地3,000畝，其中20畝，約15萬平方尺土地，3年前起種植「元朗絲苗」。



米身幼長的「元朗絲苗」呈金黃色，梁福元自豪地說：「之前有人話『花腰仔』好好，但無絲苗咁香、有飯味，有細個嗰時食到嘅味道！」

他更指「元朗絲苗」的飯香和煙韌程度，都將泰國絲苗、日本珠珍米、東北五常米比下去。他指出園內採用有機肥料灌溉，利用園內飼養上千隻的牛羊馬糞便，以及將外面取的雞糞加上豆腐渣，既有營養，又可減輕禽畜廢料對堆填區的壓力。

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在華南農業大學專修種植果樹的梁福元說，生態園部分土地已經種植10年士多啤梨，「同一塊田不停種植同一種植物，會吸收晒土地的微量元素，令土壤營養不足，近年甚至出現蟲害。」他指北京的農業教授向他指出，要讓土地休養。現時4月清明播種，3至4個月後，早前立秋收成，一年一造米；該塊地之後會種士多啤梨，遊客由12月至翌年4月可以摘士多啤梨，不斷輪流種植。



梁福元與非牟利機構「地球知源」合作，將限量300包「元朗絲苗」結合NFT推出。地球知源創辦人陳立橋表示，該款NFT由本地年輕設計師及書法家繪製，以米粒形及書法「龍」字組成，以慈善基金推出，以1,000元發售，包括1包1斤「元朗絲苗」、大棠有機生態園年票、工作坊、T裇及一枚NFT，一半收益撥作復育絲苗的生態環境。憑這個NFT，明年可進入其生態元宇宙。



另一創辦人程詩灝說，農業結合區塊鏈技術，將土壤及氣候等實時大數據儲入區塊鏈，食用者亦可為稻米追源溯本，食得更安心。（下一頁）

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記者：吳雋妍