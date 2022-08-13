【男生髮禁】中學曾花半年勸學生棄長髮　非常學校已廢髮禁：30年前校規好脫節

▲ 再有男生公開爭取撤除髮禁經歷，有校長認為學校應更多了解年輕人挑戰權威的想法。（陳靜儀攝）

男學生留長頭髮訴求非新鮮事，有中學曾花半年勸導男學生放棄留長頭髮，認為解決學生訴求並無捷徑；亦有非主流學校早年透過師生共議，決定男女生髮型也不設限，校長認為學生儀表樸素端莊，不必用髮型定義，不少學校校規已十分脫節，認為成年人應更多了解年輕人挑戰權威的想法。

有男生曾要求撤髮禁 東九龍滙基校長：非全無討論空間

滙基書院（東九龍）校長鄭建德透露，早年接獲1名男生不滿男生髮禁，班主任、訓導老師及他本人亦曾接觸該學生，花半年時間溝通，學生雖仍拒同意髮禁，但基於彼此尊重，沒在上學期間留長髮。他認為，學校應透過校規規範學生生活，教育學生在社會遵守規例，惟他認為是否維持髮禁並非全無討論空間。

創意書院師生共議早年撤髮禁 校長：懲罰非最佳方法

香港兆基創意書院2006年創校，亦曾禁止學生染髮及男生蓄短髮，校長許漢榮指，該校透過「Student Voice」環節曾與學生討論，早年有學生質疑髮禁理據，遂由教師歸納討論，得出共識取消髮禁。許漢榮曾任教育大學教育政策與領導學系講師，引述不少研究顯示不論任何類型學生違規行為，懲罰非最佳處理方法，「只能在某一個時空停止學校定義嘅違規行為」，無助改變學生取態，了解學生心態及需要才有助反思。

社會討論多盲點 「樸素端莊」不必用髮型定義

許漢榮亦質疑近日社會上支持髮禁討論有許多盲點，如男生蓄短髮才「樸素端莊」的定義虛無縹緲，惟許多學校也不願意討論，「仲用緊30、40年前嘅校規去規範學生行為係好脫節」，

點解中學生唔可以注重儀容呢？例如女同學化小小淡妝，建立到自信，可能返學會開心啲。

「16至18歲學生已經有足夠判斷力，平衡自己想要嘅儀容髮飾要求，以及社會要求。」許漢榮籲學界思考過往由上而下的規範是否適合時宜：

如果唔會傷害其他人，只係學生儀容問題，所謂校規仲符唔符合時代需要、年輕人成長需要。

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記者：馮琪雅、黃悅晴