【本地有機】支持新界農地復育　梁福元：冀放寬康樂用途以持續發展

近年不少人喜歡假日做都市農夫，亦有年輕人務農。本港新界有不少休閒農莊，以種植蔬果為主。十八鄉鄉事委員會前主席梁福元認為本港復耕有得做，不少標榜有機種植的農產品大有捧場客。他認為政府應該對農業用地適度鬆綁，從寬審批改劃康樂用途，容許做民宿等設施，以補貼務農收入，才得以持續發展。



梁福元認為，香港市場較細，但市民捨得消費買有機蔬果及農產品，「有些酒店高檔食府，一碟餸加幾片羽衣甘藍或香草，標榜有機種植，賣得貴一樣有食客光顧。」



其種植的「元朗絲苗」，只有一部分在生態園向遊客發售，大部分已被熟客及城中富豪朋友預訂，即使賣100元一斤（約600克），仍供不應求，他亦計劃增產。

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梁福元經營的元朗大棠有機生態園，他說每年吸引40萬至50萬名遊客入場，亦有大學迎新營舉辦營火會；而每逢水果收成季節，都吸引不少遊客一家大小入場摘水果、參加手工藝工作坊、插秧體驗班，又會到餵牛羊和觀賞孔雀等動物。



以其農莊為例，既有種有機稻米、冬瓜、粟米、提子、士多啤梨、菠蘿、西瓜、芽菜，並有四季花園。



園內的士多啤梨及提子最受歡迎，他說由內地培育的「陽光玫瑰」，是由日本引入的香印提子，經過改良適應本地氣候，品質不輸日本入口的香印，在園內及農墟等有機蔬果店發售，「我用測量儀器量度，甜度達18度，香甜美味，都相當搶手。」



他說，支持新界復育，「青年復耕其實有得做」，但他期望政府有相關政策支持，例如申請將農地改劃康樂用途做民宿或遊客中心，希望較易獲得審批，「變成休閒農場，才得以增加收入。」



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記者：吳雋妍