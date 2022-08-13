【男生髮禁】長髮男生曾「被困」醫療室上網課　拒接受調解方案正待平機會調查

▲ 中五生黃永熙表示，早於去年中四因留長髮被學校罰調往醫療室上網課。（陳靜儀攝）

再有男生不滿中學禁留長髮，向平機會投訴或涉性別歧視。學生黃永熙接受本報訪問稱，去年曾因留長髮，被校方調離班房往醫療室上網課，小息不能跟同學聊天，情緒感到極低落，曾想過輕生。

他仍堅持男女生同享選擇髮型權利，去年5月向平機會投訴學校，調停失敗至今相隔10個月，仍在等待調查報告，不排除再提民事訴訟。涉事的天水圍循道衞理中學稱，為免影響平機會工作，暫無回應。

「被困」感憤怒無助 情緒負面

黃永熙表示，受立法會前議員梁國雄司法覆核事件啟發，認為校規於對待男女學生不應有差異，均應有髮型選擇權，遂於去年4月、中四下學期起留長髮。

他初時曾因拒絕剪髮而被老師逐出考場，事後在他母親同意下，校方以違反校規為由，要求他在去年4月至7月到校內醫療室上網課，他稱網課畫面模糊不清，「聽唔清楚任何嘢，又學唔到任何嘢，係度嘥自己時間。」期間部分選修課沒有提供網課，他亦被禁止參與體育課，小息亦不能與同學見面。

黃永熙形容「被困」醫療室期間憤怒又無助，人生陷入低谷，湧現負面情緒：

3個幾月無得正常見同學，邊個都會覺得唔舒服；學又返唔到，同學又見唔到，好無助咁只可以等；個刻真係好想死。

他本身患自閉症及過度活躍症，透過覆診及暑假與同學見面，才逐漸排解負面情緒。

黃永熙去年5月向平機會投訴校方做法違反《性別歧視條例》，平機會調停期間，校方曾提出可個別處理男生留長髮申請，但黃認為特事特辦未能改變男女生待遇不一，故未有接受。調停失敗後，平機會去年10月展開調查至今未有結果。黃同學升中五後未有剪去長髮，突獲准重回教室，但每日收違規紙，至今記了7個缺點，他形容校方冷處理。

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免影響平機會 學校未回應

教育界立法會議員朱國強說，針對儀容整潔的校規是基於社會大眾印象𨤳訂，不存在性別歧視。黃指社會愈趨多元化，難訂定社會普遍認同標準，加上男生亦能保持樸素整潔髮型，而法律將每個人視為個體，認為任何人都不應被假定與他人一樣。

滙基書院（東九龍）校長鄭建德曾於校內處理類似個案（見另稿），認為青少年對社會規範有質疑屬正常，亦欣賞學生有自己想法，校方處理時雖有難度，但會「有傾有講」，

有人聽、有人同佢討論都好重要。

朱國強認為停課會影響學生學習及校園生活，相信學校可深入溝通，教導學生遵守校規。

平機會拒透露個別個案詳情，指完成處理每宗個案時間平均約100日，但因個案性質及考慮不同，所需時間不一。教育局則指，據悉學校按校本訓輔機制跟進，並在家長同意下作合適安排，會繼續了解事件進展及在有需要時提供意見。

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記者：黃悅晴