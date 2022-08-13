【男生髮禁】2男生或興訟挑戰髮禁　部分學校或參考案例改校規

▲ 受長毛立法會議員梁國雄司法覆核案例影響，兩名中學生黃永熙及林澤駿分別向平機會投訴學校涉違《性別歧視條例》。（黃悅晴攝）

上月率先拍片公開挑戰學校髮禁的中五生林澤駿表示，倘平機會調停失敗，與正等待平機會調查報告的男學生黃永熙，日後均可能循民事訴訟或其他法律途徑，繼續爭取撤銷髮禁；林澤駿更獲悉，部分學校將參考其個案，考慮取消髮禁與否。

倘平機會調停失敗 黃笏南學生或興訟挑戰

林澤駿早前向平機會投訴，質疑其就讀的東華三院黃笏南中學禁止男生蓄長髮，違反《性別歧視條例》，引起社會關注。平機會原定周三（10日）首次閉門調停，惟因校方稱需更多時間諮詢法律意見，平機會暫未通知押後日期。他坦言最初只得他公開表態，感到很大壓力，但他已計劃一旦調停失敗，或會準備循民事訴訟或司法覆核繼續爭取平權。

爭取平權男生：部分學校擬參考其個案

林澤駿亦透露，最近有數名男生主動聯絡他，透露已向所屬學校表達盼獲批准留長髮，甚至爭取改校規，並引述學校會將林澤駿的個案視作重要考慮根基。

17歲中五生黃永熙亦表示，擬於明年3月、即18歲成年後，循法律途徑向其就讀的天水圍循道衛理中學提出民事訴訟。他認為學校違反相關條例，需負上責任，亦盼「畀個交代自己」。對於林澤駿公開表態，黃永熙說因有「同路人」而感到振奮，勉勵其他同路人量力而為。

資深大律師湯家驊認為，若學校因性別而對男女有不同處理方法，有機會構成性別歧視。大律師陸偉雄則說，因學生進入學校要遵守校規，學校是否構成性別歧視難簡單下定論，而校方因學生留長髮所作懲罰是否合乎比例，或是法庭其中一個考慮因素。

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記者：黃悅晴、馮琪雅