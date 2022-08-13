【MIRROR演唱會調查】警方紅館完成搜證檢走多個裝置　將安排MIRROR兩成員協助調查　

▲ 西九重案組連日在紅館搜證調查。

上月28日人氣男團MIRROR第四場演唱會發生螢幕飛墮擊傷舞蹈員嚴重意外，至今已逾2星期，其中一名受傷舞蹈員阿MO仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情況仍危殆。

康文署統籌的工作小組（12日）舉行第三次會議，討論事故成因，工作小組在會議上，仔細研究現時所掌握的調查發現，根據實驗室檢驗結果，鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，但工作小組須進一步調查其成因。此外，屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是引致香港體育館LED屏幕下墜嚴重事故的原因，工作小組正循這方面作進一步調查。詳情即看：【下一頁】

警方連日在紅館調查事件，並檢走多個裝置器材，西九龍總區(刑事)警司鍾雅倫（12日）指，於紅館蒐證由凌晨2時至晚上11時共21小時，已完成蒐證，紅館現場解封後將交回康文署。

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警方所撿走證物包括起重及升降裝置、控制台滑輪機及一批鋼索帶，部分用作吊起物件。警方指稍後安排MIRROR兩位成員落口供，協肋調查。

康文署將會在周六（13日）如期將表演場地交給下一個租用人進行演唱會，唱作男歌手林家謙下周五（19日）起一連三日舉行首次紅館演唱會「SUMMER BLUES」，另在8月24至26日加開三場，總共6場演唱會，亦是他個人首個紅館演唱會。

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責任編輯：伍瑋瑋