【謀殺嬰兒】大角咀3個月大嬰兒送院後死亡　身上多處傷痕兩男女被捕

▲ 3個月大男嬰送廣華醫院後不治。（經濟日報資料圖片)

大角咀有嬰兒死亡，事案在（13日）凌晨接近2時，在大角咀博文街21號富貴大廈西座有女子報案，指單位內一名約3個月大的男嬰陷入昏迷。救護員接報到場，將該名男嬰送往廣華醫院搶救，惟延至凌晨3時08分證實死亡。警方將案件改為謀殺案，拘捕一男一女。

據了解，醫護人員檢視男嬰遺體，發現身上有傷痕，包括多處瘀傷以及腳等位置有水疱，認為其傷勢有可疑，轉交警方跟進調查。

警方在涉案單位調查，消息指，單位有一家三口住，包括一對本地夫婦及一名數月大嬰兒，一家人遷入只是數月。至於案中死亡的男嬰，是被家人託付女報案人照顧。

警員其後在醫院帶走一名男親友返回警署協助助查，初步將案件列作虐兒，交旺角警區刑事調查隊跟進。

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責任編輯：伍瑋瑋