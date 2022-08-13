【檢疫期】盧寵茂料多6至8成抵港旅客　進一步縮短至「0+7」有何考慮？

▲ 8月12日起抵港旅客實施「3+4」檢疫期。（陳國峰攝)

本港在8月12日起檢疫期改為「3+4」，醫務衞生局長盧寵茂表示，新檢疫安排運作總體順利，指抵港人士要在酒店檢疫7天，代價高但達不到效果，強調調整政策並非「躺平」，是希望精準抗疫。他預計在縮短至「3+4」後，會有多6至8成的人士抵港，會否進一步縮短至「0+7」要視乎數據和疫情發展。

醫務衞生局長盧寵茂今日（13日）出席電台節目提及最新檢疫措施，他表示檢疫措施改為「3+4」，可增加檢疫房間供應，讓更多人來港，預計抵港人士會增加6至8成，當局進一步改善機場入境流程昨日起強制入境人士在登機前完成網上健康申報，透過手機程式登記檢疫酒店等資料，並取得綠碼，以節省覆核時間，降低交叉感染機會。

至於會否進一步將檢疫安排改為「0+7」，盧寵茂強調要有數據支持，並考慮疫情發展，強調循序漸進調整政策才是負責任做法。他又說，明白展覽業對於「黃碼」人士不能參加展覽活動有意見，但政府要考慮活動人流，並有數據證明傳播風險低，才會調整安排。

他之後回答記者提問時指出，新冠疫情未受控制亦未過去。香港疫情在6月初有反彈跡象，每日維持4千宗確診個案，密切關注入院的趨勢，昨日230名新症入院，亦有接近1600名新冠病人在公立醫院留醫，醫管局亦密切留意情況。

他又指出6個月至3歲嬰幼兒接種不太理想，希望可以加大力度，強調現時是使用滅活疫苗，十分安全：

嬰兒出世時打疫苗是天公地道的，他們一出世都在母嬰健康院都打針，希望家長理解以及不要採取觀望態度，在嬰幼兒受感染後，身上不同程度的腦神經併發症會達至15%，希望家長令小朋友及早接種，在冬天前完成3針，愈早打愈著數。

他又提到在第五波疫情前很多長者離世，因為很多長者以為可以等下先打針，不過疫情一到他們就保護不了，來不及有抗體。

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責任編輯：伍瑋瑋