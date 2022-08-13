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【MIRROR演唱會】MIRROR停工兩個月　鏡粉發公開信列7大重點回應MakerVille

娛樂 10:33 2022/08/13

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MIRROR所屬公司兼MIRROR演唱會主辦單位MakerVille及大國文化，在昨日（8月12）下午6時半發聲明，表示會全力配合有關部門徹查演出意外事故原因，同時重申若發現任何人或單位涉及疏忽導致今次事故，將嚴肅跟進並追究。

同時指與MIRROR討論後，理解到各成員需要時間和空間調整身心及疏理情緒，因此，MIRROR停止8、9月的公開活動。

而12子會按自己的情況善用時間：「有的休息，有的學習，有的進行不同訓練及參與其他形式的工作，務求於下一次與大家見面的時候，12子一起以更好的狀態一起出現。」

另外，受影響演唱會場次的門票退款安排，將於下星期公佈。

最新影片推介：

鏡粉發公開信

至於由鏡粉在IG開的「safe_show_for_mirror_and_all」帳戶，發出公開信，提出7大重點回應MakerVille的聲明。當中表示：「得知12子能夠得到支援及休息，感謝。」同時關心參與是次演出的舞蹈員的保障。

另外，他們強調將持續監察事件發展。至於退票事宜，鏡粉建議MakerVille聆聽門票持有者意見。

鏡粉公開信內容如下：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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