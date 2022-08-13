【消費券】偏心母要求用消費券買iPhone贈妹　港女拒絕遭冷待︰我計劃好點用

▲ 有媽媽要求大女用消費券買手機給細女。

第二階段首期消費券已於8月7日發放，市民要在9月內消費滿$2,000，才會收到10月發放的第二期金額。有港女於網上討論區分享，媽媽要求她用消費券買手機給妹妹，更要貴價的iPhone 13 Pro。她已計劃好怎樣使用這筆消費券，拒絕要求後，卻遭媽媽和妹妹冷待。

該名港女近日於「香港討論區」，以「好嬲呀！阿媽要我用我啲消費券買部電話畀阿妹」為題發帖文，表示未成年妹妹沒有消費券，最近她的手機壞了，港女認為全因妹妹妹經常亂放手機又跌落地。她不滿媽媽的處理方法︰

阿媽話唔緊要啦，叫我用消費券買部電話畀阿妹，但明明係我啲消費券……

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母欲用盡大女消費券

港女認為等同由她出錢買手機給妹妹，更過份的是「阿妹仲指明話要iPhone 13 Pro，消費券都唔夠畀啦」。她抱怨媽媽平日已遷就妹妹，現在又想用她的消費券買手機。媽媽未問過她的意見已作決定，而她早有打算「已經plan好咗要點用消費券」。當她表明不買手機給妹妹後，媽媽和妹妹遷怒於她︰

而家日日無視我，食飯又唔拎我對碗筷，同佢哋講嘢仲要扮聽唔到，真係好嬲呀！

其後她補充自己每月給$6,000家用，做好家庭本份。她有感買手機給妹妹不是問題，但她也不是用最新款的iPhone，妹妹卻要求買iPhone 13 Pro並不合理。

網民斥媽媽偏心 妹妹貪心

不少網民認為樓主的媽媽偏心，而妹妹想要貴價電話卻很貪心，支持她拒絕媽媽要求。有網民表示，「你屋企人都幾偏心」、「既然自己唔想就唔好勉強」、「未出嚟做嘢，就要人送咁貴嘅嘢」、「要買叫你父母買啦，又唔係老奉阿哥家姐買」。另一方面，有網民覺得身為家姐應大方一點，留言「親情無價」、「如果你已經出嚟工作，5K唔算大數目」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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此外，有網民建議樓主一人退一步，「你攞一半消費券贊助妹妹買手機，另一半買嘢畀自己」；將自己舊電話給妹妹，自己再買新電話；又或說清楚「阿媽都有5K攞，佢出幾多我照出幾多」。

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責任編輯︰王明芳