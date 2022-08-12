【MIRROR演唱會】MakerVille發聲明　宣布MIRROR暫停公開活動兩個月

▲ （陳慧安 攝）

MIRROR於上月在紅館舉行演唱會，可是在7月28日舉行第4場的演出時，發生嚴重意外，舞台上方一塊巨型屏幕掉下，令多名舞蹈員受傷，當中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU。

事發至今兩星期，大會主辦單位大國文化及MakerVille在今日下午6半發出聲明，表示與MIRROR商討後，決定暫停MIRROR於8月、9月的公開活動。另外，受影響演唱會場次（7月28日至7月31日，8月2日至8月6日）的退票安排最快於下星期公布。有關聲明全文如下：

就演唱會事故，我們在此交代以下最新情況：



對今次事故為表演者、參與演唱會的工作團隊、觀眾，以至市民帶來不安及影響，我們深感抱歉。公司正積極配合特區政府的工作小組及協助警方的調查，並提供相關資料，以徹查事故原因。由於事故仍在調查中，請諒解我們未能及早或進一步評論。公司重申，若發現任何人或單位涉及疏忽而導致今次事故，我們會嚴肅跟進，定必追究。



公司一直心繫傷者，對他們的關顧和支持是當務之急的工作。事故發生後，我們與受傷的舞者，以及他們的家人一直保持聯繫及會面，以瞭解他們的需要並提供適切幫助。但為尊重他們的私隱，我們不便透露詳情。



另外， 此次演唱會主要是透過一家舞蹈工作室與舞者合作。但舞者是我們工作上緊密合作的夥伴，他們以及其他有份參與此次演唱會的表演者所付出的努力，公司有目共睹並表示衷心感激。事故發生後，公司亦主動與舞者多次會面，瞭解他們的狀況和向他們提供切實幫助。



公司亦保持與MIRROR的溝通，經過大家討論後，我們理解到各成員均需要時間和空間去調整身心及疏理情緒。因此，MIRROR和公司一起決定暫停MIRROR於八、九月的公開活動。但是，這並不代表MIRROR 12子會就此停下來。他們會按自己的情況去善用時間，有的休息，有的學習，有的進行不同訓練及參與其他形式的工作，務求於下一次與大家見面的時候，12子一起以更好的狀態一起出現。



公司再次就受影響場次(即7月28日-7月31日，8月2日- 8月6日)的觀眾致歉，相關的門票退款安排將於下星期公佈。



我們衷心希望傷者早日康復。請大家繼續為受事件影響的人士祈禱。



大會主辦單位大國文化及MakerVille

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