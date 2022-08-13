【用心良苦】憂14歲女暑假玩手機荒廢學業　爸爸帶去地盤搬磚3日後求讀書

▲ 內地一名爸爸不想女兒沉迷玩手機，決定帶她體驗地盤工作。

不少家長都大呻小朋友玩電子產品，已經沉迷成癮，走火入魔，適逢暑期玩得更甚。內地一名爸爸不想女兒天天在家玩手機，荒廢學業，決定狠下心帶她到地盤做苦工，體驗賺錢不易。女兒經過3天的搬磚、清潔等勞動工作，哭著求饒直呼「不想做了」。

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綜合內地媒體報道，安徽淮南一名王姓爸爸，因為不想14歲的女兒在暑假期間天天玩手機，擔心她會耽誤學業，於決定是在炎熱高溫的天氣，帶她到地盤體驗，讓女兒嘗試搬磚、清潔等工作。爸爸指出︰

第一天，女兒還很興奮，學得有模有樣，幹勁十足。 第二天，她就開始敷衍了事，想辦法去偷懶了。 第三天，女兒只做了4小時，就哭著直呼不想體驗了，表示想要好好在家看書學習了。

王父表示希望透過這次工地工作的體驗，能讓女兒懂得生活艱難，認識到賺錢不易，也能明白學習的重要性。而女兒經歷這三天的辛勞體驗，回家後洗完澡也主動用功讀書。

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帖文一出，即引起不少網民熱議，網民對王父的管教方式持不同的看法，但也有不少人贊同他讓孩子親身體驗吃苦是好事。有網民雖不提倡家長帶孩子去工地體驗搬磚，但趁著暑假對孩子展開勞動教育也是很有意義的。

另有人留言，「起碼這本來是個聽話的孩子，換調皮搗蛋的孩子試試，書都不願讀」、「一周之後還是會變回原樣，我一個朋友就是這樣」、「當年我爸也這麼幹過，後來發現我在工地裡玩得更開心了」、「感覺沒意義，體驗幾天就能真的認真讀書了？家長還自以為教育孩子很有辦法」、「和她一起讀書、看電影、一起勞動……方式特別多，每天變著花樣，堅持的時間久一些才會有效果」。

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責任編輯︰王明芳