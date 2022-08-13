【不正常愛情研究所】黃紫恩坦言會主動追男仔　收名貴禮物：可能要畀人摸

昨晚在J2台播出的《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，這集主題為「瘋狂追求者」，並找來過來人翠兒現身說法。

同時今集重點落在Jojo身上，因為她集「被瘋狂追求」及「瘋狂追求」兩者於一身。

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▲ 翠兒（左）任《不正常愛情研究所》嘉賓。

講到被瘋狂追求經驗，她表示曾與一名追求者去過兩次街後，忽然收到對方送上兩份名貴禮物。

Jojo回憶稱︰「嘩，一條係金鏈、一條係鑽石鏈，佢同我講一定要收，因為好鍾意我，要我揀其中一條就拎走啦。」一班主持即時起哄。

接著，Jojo表示拒絕對方好意︰「因為我覺得有交易成份，我同佢講無功不受祿，唔係好熟，雖然冇叫我做任何嘢。你第一次應承，你下一次要識做啦，你可能要畀人摸，我梗係唔制。」

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Jojo主動出撃

另外，Jojo在節目又自爆瘋狂追男仔往事，對象是大學時的學長，她笑說︰「我好主動，習慣追男仔，入O’Camp見到『組爸』第一眼，就同自己講呢個好正，一定要追到佢。」

當時宿舍有一項活動，是「組爸媽」為自己組員洗Hall Tee，洗完就晾在宿舍，Jojo二話不說偷了心儀對象的XXXL碼 tee當睡衣，更霸氣話︰「佢好大隻件衫好易認，我已經mark定個組爸，唓！佢遲早都係我嘅（人）。」到第三日Jojo同對方自首偷衫，順道表白，二人一拍即合。

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Alan被女同學追求

Alan談中學時被女同學追的經驗，該名女生每日都會為Alan預備一個朱古力麵包做早餐，放學她又會跟蹤Alan返屋企。

最抵死是後來，教書的Alan媽跟這位女生相認，原來Alan媽是她小學老師，接住Alan便不停收到這名女生的短訊。

講到追女仔，他話會用朋友政策︰「就算媾唔到個女仔，都媾到佢嘅朋友。」

▲ 《不正常愛情研究所》

Susuca向心儀對象暗示

Koba稱，曾試過被送外賣的南亞裔男仔睇中，對方竟然在社交平台找到自己聯絡並示愛，非常恐怖。

他話自己追人方式是「點到即止」，如此hea的答案，被一致裁定答得最差，即場被罰打電話給心儀對象表白。

至於點樣向心儀的一方暗示，又要保持矜持？Susuca最有方法，她話︰「我唔會表白，總之你一見佢post嘢就即刻like，但唔好DM（direct message）， like多2、3次，佢就會主動DM你。」