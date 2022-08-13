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【3個月大嬰兒送院死亡】大角咀夫婦被捕　男嬰生母上月底將其交給該對夫婦託管

社會 11:43 2022/08/13

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3個月大男嬰送廣華醫院後不治。（警方fb影片截圖)

大角咀有嬰兒死亡，事案在（13日）凌晨接近2時，在大角咀博文街21號富貴大廈西座有女子報案，指單位內一名約3個月大的男嬰陷入昏迷。救護員接報到場，將該名男嬰送往廣華醫院搶救，惟延至凌晨3時08分證實死亡。警方將案件改為謀殺案，拘捕一男一女。

旺角警區刑事處理警司趙炳輝指，目前案件逮捕一名24歲女性林姓女子，及35歲葉姓男子，二人為夫婦。警方指出，葉姓男早晨1點54分打999報案，稱富貴樓有3個月的嬰兒暈倒。救護員帶嬰兒去廣華醫院搶救，無效死亡。

法醫初步鑑定，嬰兒多處有傷害，右邊額角有4處瘀傷，包括左小腿、右邊大腿、右邊腳部等，初步確定是較深的傷痕。暫時還不能確定死因。警方指7月底男嬰生母將男嬰送給該對夫婦託管。

至於生母是否一直知道嬰兒情況，有關傷勢是否之前已出現等，警方指今日才聯絡生母，，未知傷勢是否之前已出現。

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責任編輯：袁澍

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