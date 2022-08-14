【李啟言傷勢】父親透露：大家開始掌握溝通技巧　兒子將面對密集治療　

▲ 李啟言父親指阿Mo各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行。

人氣男團MIRROR於上月舉行紅館演唱會，惟在7月28日舉行的第4場演出中發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU，情況危殆。

家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（14日）在社交平台轉發李啟言父親李盛林牧師的第三封代禱信，提到阿Mo與家人都掌握了溝通技巧，希望啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療，同時亦感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧。

▲ 李啟言父母從外地返港後，在檢疫期曾不時前往醫院探望愛子。（黃傑偉攝）

羅乃萱轉發李盛林牧師的第三封代禱信，內容提到兒子阿MO在出事後到現在已兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行，大家都開始掌握了溝通的技巧。

又指在大患難之中，家庭更經歷親情的可貴，信仰的真實，而每次大家握著手禱告的時候，那種溫暖和同在感更顯可貴。

同時亦再次感謝伊利沙伯醫院醫療團隊用心的醫治和看顧，更感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧

代禱信亦指出家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，家人不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達感恩和代求，同時繼續恆切禱告啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

▲ 阿Mo父親感謝So ching陪伴及照顧兒子。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋