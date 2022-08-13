【強制檢測】突擊抽查牛頭角淘大花園B座檢測證明　29人違強檢令4人罰1萬

▲ 政府在全港多處強制檢測。（資料圖片）

全港多幢大廈相繼爆疫，衞生部門向其住戶及訪客發出強制檢測公告。創新科技及工業局及轄下部門今日（13日）聯同秀茂坪警區和衞生署在牛頭角一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午八時開始，至上午十時半結束。

牛頭角淘大花園B座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。行動中，政府人員共檢查253名居民的檢測報告，其中約29名人士違反強制檢測令，其中4人被定額罰款1萬港元，並向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

政府表示，行動於今早約8時開始、約10時30分結束，創新科技及工業局及轄下部門聯同秀茂坪警區和衞生署人員到該大廈出入口查核住客的檢測證明。政府又指，明白執法過程可能引起一些居民的不便，但仍希望市民諒解。

另外，地政總署今日亦聯同深水埗警區和衞生署在長沙灣一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午約八時三十分開始，至上午約十一時結束。



由今日上午約八時三十分起，長沙灣宇晴軒第一座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。



政府在行動中共檢查了331名受檢人士，其中30名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中17人發放定額罰款10,000元通知書。

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記者：袁澍