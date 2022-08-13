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【白色強人II】蘇怡失去胎兒狠飛唐明　觀眾指唐詩詠角色自私：好討厭

娛樂 13:38 2022/08/13

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TVB劇《白色強人II》昨晚（8月12日）播出的第15集劇情講蘇怡（唐詩詠飾）因意外被鐵枝插穿背脊，於是她要即時做手術搶救，並由唐明（馬國明飾）親自為操刀，並決定讓蘇怡接受人工流產。。

雖然手術順利救回蘇怡，但她因為所懷BB不保覺得，而且她更自爆在8年前已曾懷有與唐明骨肉，但因發現胎盤停止發育而當時唐明忙於工作，於是她決定接受進行人工流產。連續兩次失去BB，蘇怡覺得「上天不想他們在一起」，於是提出與唐明分手做回普通朋友。

【白色強人II】劉溫馨為演好角色苦練廣東話　張曦雯陳豪自度對白添甜蜜感

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觀眾鬧蘇怡自私

唐詩詠與馬國明演出動人，可是觀眾覺得此劇情安排「夾硬嚟」，紛紛在TVB官方facebbook專頁表不滿。

當中留言包括：「呢一對完全唔邏輯, 大肚又通知人, 仲要做埋D咁危險性場面 編劇犧牲咗唐詩詠個角色」、「蘇怡這角色好討厭，懶偉大咁，咁緊張個BB，就唔好逞強，分手都好，放過唐明。」、「蘇怡呢個角色設計真係差」、「蘇怡這個角色自私到爆！」

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此外，昨晚另一焦還有阿Yan（張曦雯飾）得悉蘇怡出事後在上海街頭不知所措，想趕返香港見蘇怡兼崩潰爆喊。

尤其阿Yan流著淚向YT （郭晉安飾）呼喊：「蘇怡唔可以冇咗個BB，佢之前流過產，我要即刻返去睇佢呀！」，及趕返香港後第一時間衝入病房與蘇怡深情擁抱，均展現張曦雯演技有進步。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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