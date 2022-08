【3孩星媽】38歲鍾嘉欣宣布第三胎生女　已育一對子女再懷孕變情緒化

▲ 38歲鍾嘉欣宣布第三胎懷B女。

38歲的娛圈靚媽鍾嘉欣(Linda)身在加拿大養胎,今早她在社交平台分享與老公及一對子女舉行Baby Shower氣球派對,公布第三胎小虎BB是「baby girl」,照時間推斷,Linda應該下月底生得。

組五口幸福家庭

2015年,鍾嘉欣閃嫁脊醫老公Jeremy,婚後育有長女Kelly及幼子Jared,組成「JJKL」的幸福家庭。今年4月,她在社交平台宣布懷有第三胎的喜訊,並不時分享孕照和家庭照。

Linda在香港時間今日(13日)早上8時許,在instagram發帖文,寫道︰「JJKL are happy to share that we are expecting a baby girl.」宣布第三胎生女。她分享一家人舉行Baby Shower氣球派對,從相片可見Linda四肢纖幼修長,臉頰有點浮腫,但依然是一位靚媽。其中一條影片看到高興的Linda準備戳氣球時,也不忘用手掩護著女兒耳朵,避免女兒受驚。

喜訊一出,即獲圈內圈外朋友送上祝福,如黎姿、陳自瑤、苟芸慧、陳敏之、方力申,異口同聲恭喜Linda,祝福她有個幸福美滿家庭。

揚言生完封肚

早在4月,Linda趁住慶祝38歲生日時,除了分享懷孕過程,並宣布生完封肚︰

相信今次係自己最後一次懷孕,其實我依家已懷孕10周,BB一個小士多啤梨咁大。我今次發現懷孕嗰陣已經有5星期身孕,當時月經遲咗,覺得有唔對路,所以去買驗孕棒。

Linda非常謹慎,買足3支驗孕棒來驗證,而今次懷孕初期她身體感到不適,出現嘔心情況,而且變得情緒化,

我變得好唔理性,好情緒化,好難想像會突然覺得好驚。因為唔舒服,瞓得唔好。

她建議孕婦若遇到類似的問題,應勇於求助,著大家不要怕醜,要尋求幫助,「因我完全理解,唔好感到羞恥,你只需要休息。」更形容懷孕就像生病了,很多食物不能吃,而且過程辛苦,幸好還能控制,直言「依家終於有再做媽媽嘅感覺」。

