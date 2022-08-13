【隔離童話集】趙學而Jace演出動真感情流下真眼淚　梁祖堯親解所選歌曲背後原因

▲ 《隔離童話集》

由風車草劇團主辦，梁祖堯、湯駿業聯合導演、梁祖堯編劇，一連21場的《隔離童話集》音樂劇場於昨晚（8月12日）起假葵青劇院演藝廳正式展開演出。

風車草3位主腦：梁祖堯（阿祖）、湯駿業（AhDee）及邵美君（阿君），聯同趙學而及Jace陳凱詠一同演出一個超現實隔離事件，當中爆笑連場，台下笑聲不絕，而學而與Jace首度合作已經擦出火花，動了真感情演到眼濕濕。

▲ 趙學而與陳凱詠。

選歌有玄機

《隔離童話集》講述的是一個超現實的隔離事件，但身為導演的AhDee指故事想為觀眾帶來一個釋放負面情緒的時空，他說：「『放下』係其中一個最想帶出嘅主題，除此之外，大家喺呢段時間都累積咗好多傷心、執著或者失意嘅感覺，《隔離童話集》呢個劇係想幫大家洗滌心靈，將負能量釋放一下。對於人生好多未知，唔知道點解？希望透過呢個劇幫大家抒發一下。」

今次演員名單上，位位都係唱得之人，所以身為編劇的阿祖在撰寫劇本時，也特別加入多首廣東歌在內，他分享道：「戲裡面有好多首歌，跨越唔同年代，由我自己聽得最多歌嘅年代，即是中學尾大學頭嗰個年代嘅歌，至到近呢一兩年嘅歌都有。」

阿祖續稱：「點解會揀呢啲歌？因為覺得呢啲歌好啱呢個主題，去到嗰一個情節，突然覺得呢隻歌啱，就用呢隻歌。有啲歌好Hit，有啲Side Track到不得了，我諗講出嚟都冇乜人知嘅歌，但今次化學作用好得意，非常之有趣，希望大家都鍾意我哋揀嘅歌。」

觀眾拍爛手掌

首晚觀眾反應熱烈，特別是聽阿君演唱時更是拍爛手掌，阿君自己也始料不及，她說：「有一Part唱歌嘅時候都好大反應，我自己都好開心，呢啲反應都係對我哋嘅支持，會俾心機再做好啲，等每一場嚟嘅觀眾都可以欣賞到呢個Surprise（驚喜）。」

至於特別加盟演出《隔離童話集》的學而，以一個超浮誇的造型示人，令她在台上一步一驚心。

流下真眼淚

學而表示：「今次套衫有一對15cm高嘅高踭鞋，跟住有一條好長嘅拖尾，好似一張雙人棉枱咁大，另外仲有一件外套係用好多鐵絲做成，好重，再加埋一個梳得好高嘅頭，十分搶眼。」

她更形容道：「我喺台嘅走動係比較路途遙遠，因為要著一對15cm高嘅鞋，然後要行一條好長嘅樓梯，會比較吃力少少，不過大家都好好，兩旁都有演員喺度，大家都會顧住我嘅安全。」

說到今次演出，學而與Jace都十分入戲，在綵排期間二人已經動了真感情流下真眼淚，而正式公演時，與Jace亦一樣眼濕濕喊住唱歌，學而表示有一定難度。

學而說：「無論鬧交戲、開心戲都係真感情嚟嘅，冇感情做唔到㗎！因為嗰場戲係好感動，感動到兩個人都眼濕濕，當中最難係好想喊時但又要唱歌要Hold住情緒，如果唔係就唱到喊住口。」

感恩前輩教導

Jace也深有感受，說：「絕對會係動咗真感情，因為每一次做戲都係用真感情去帶動。」

同時Jace最好開心是今次能夠與前輩趙學而合作，以及獲風車草的3位成員教導，她說：「每次排戲時可能都有嘢唔同，但每次都好真摯，好感受到每次做舞台劇，大家嘅靈魂好真摯地去交流，覺得呢樣嘢係好珍貴，所以好多謝佢哋教我去試多啲，唔需要怕。」

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