【紅黃碼】蔡若蓮：學校要確保「黃碼」學生申報　校內活動須符防疫規定

▲ 蔡若蓮。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮今日（13日）出席香港升旗隊總會慶祝創會20周年暨周年頒獎典禮時說，學校要留意持「黃碼」學生在校內不可以除下口罩，亦不可以參與任何要除口罩的活動。如果有關學生需要全日上學，中間需要在校吃飯，學校要安排獨立地方給他們，每次吃飯後，有關地方要徹底清潔，因此學校要考慮校內環境、校舍情況等，各方面安排都能配合得到，才安排學生返回學校。



蔡若蓮說，學校有責任確保持有「黃碼」學生需要申報，並且符合上學的條件，由於疫情仍然嚴峻，呼籲家長把握暑假，安排子女接種疫苗，以提高保護力。



對於有報道指，中大日前舉行迎新日，加設國家安全講座，有新生中途離開。蔡若蓮說，在國安法實施後，大學有責任為學生安排國安教育相關課程，安排上可以多元化，呼籲學生珍惜學習機會，大學亦可以安排更多不同形式與國安教育相關的活動。



蔡若蓮說，每間院校都有其規矩及校規，同學應該尊重。

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記者：袁澍