30歲女長期腹痛求醫確診「癌前病變」 醫生：恐是3大因素致病

腹痛可大可小不可忽視。台灣一名醫生分享個案，一名30多歲女子，因長期腹脹悶痛，檢查確診是癌前病變。

據台媒報道，肝膽腸胃科醫師詹宜學憶述，近期有一名約30歲女子，因長期腹脹悶痛，去年做胃鏡檢查是胃竇發炎，治療期間症狀雖有緩解，但停藥後又再度發作

詹醫生稱，該名女子從事服務業、飲食習慣不正常，且每日均吃外賣、喝手搖飲品。經詳細檢查，該女子診斷為「腸上皮化生」，腸上皮化生是胃癌的危險因子，原因在於「慢性發炎」，更是造成細胞癌化的因素。另一種說法是腸上皮化生是「癌前病變」。

詹醫生稱，腸上皮化生不等於胃癌，且是有機會預防延緩惡性腫瘤的發生。要預防胃癌最佳方法，要先去除可能造成慢性發炎的因子：

1. 治療幽門桿菌

很多慢性胃炎、結節性胃炎、萎縮性胃炎、腸上皮化生都是跟幽門桿菌感染有關。

2. 調整生活飲食習慣

高壓力生活、抽烟、喝酒、高鹽、高油脂或醃製食物等飲食習慣，易造成胃酸增加。

3. 遺傳、基因

有胃癌家族史病人，較一般人有較高機會得到胃癌，應定期檢查，預防胃癌發生。

詹醫生提醒，腸上皮化生雖是癌前病變，但並不表示一定會變成胃癌，呼籲要定期檢查。

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責任編輯：羅嘉欣