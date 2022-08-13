【痞子殿下】麥美恩為騷美腿節食　陳瀅JW小寶參加《魁夢傳奇》選美

TVB劇《痞子殿下》在昨晚（8月12日）播出的第10集劇情，「夢一場」終於開張。

老闆娘無雙（麥美恩飾）率領「絕代八嬌」紅硃（梁雯蔚飾）、綠綾（陳詩欣飾）、藍紗（波波黃婧靈飾）、紫蘿（杜穎珊飾）、白凝（陳欣茵飾）、碧澄（林可悅飾）、青絲（呂靜文飾）及粉黛（李芷晴飾）大晒冷，並且眾人更派福利盡騷美腿。

當中，Mayanne吊威吔飛住出場，至於「絕代八嬌」表演跳唱《真真假假》，大家登場方式鬥搶Fo。

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麥美恩認真練功

談到今次造型比較「涼爽」，Mayanne受訪時謂：「因為要狂露腿，所以身形瘦削啲會好睇啲，開拍之前都有狂做運動同埋節食。同埋我要好小心保護雙腳，好驚整花對腳令到造型冇咁搶眼！」

提到吊威吔出場，Mayanne笑言其實壓力頗大：「現場有幾十個演員睇住我出場，唔夠膽NG太多，好彩我做咗幾次導演就收貨，最感動係現場所有演員為我拍掌歡呼！」

此外，首度拍打戲的Mayanne續指，開拍前一個月便開始上堂練習，她謂：「師傅好好咁度身訂造咗一啲招數畀我，顯得我打起嚟一有種美態。」

Mayanne日前在社交網上載練習打戲的花絮片段，見她非常認真地與師傅對打過招，表現專業。

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《魁夢傳奇》選美比賽

「絕代八嬌」之一的波波則透露為了該場歌舞戲齊齊練習了3天，因而拍攝過程相當順利，波波坦言今次表演難度頗高：「雖然平時都有表演開跳舞，但今次要用埋真聲去唱歌。」

提到集合8個女仔一同拍攝，波波笑言十分開心：「我哋8個喺埋一齊就會係咁傾偈同食嘢，監製一嗌放宵夜，我哋八個就會一支箭咁衝過去，好似一個移動美食團體。」

此下周劇情講述「夢一場」舉行《魁夢傳奇》選美比賽，由於「咩人都參加得」，故此心廣體胖的「娟娟」小寶陳嘉佳、「哨牙珍」何泳芍、「豆皮姐」尹詩沛、「糖妹」羅毓儀、「菜婆」蘇麗明、「花姐」葉凱茵等都會參賽，與「蠻儀」陳瀅、「小妹」JW王灝兒同場爭妍鬥麗，選美過程更是笑料百出。

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溫柔快回復記憶

下周一（8月15日）播出的劇情講壯龍（張頴康飾）遺失龍頭棍，求紀威（周嘉洛飾）和千刀（朱敏瀚飾）幫忙尋回。

他們人往夢一場調查，紀威潛入無雙房間，卻遇上溫柔（陳瀅飾），並得知溫柔等人參加了夢一場舉辦的選美比賽。

此時無雙到來，二人怕被發現躲進衣櫃，意外碰到按鈕轉入秘道。

壯龍在廂房驚見如煙屍體，急尋紀威與千刀前來，屍體卻消失不見。

選美比賽開始，佳麗們施展渾身解數，溫柔腦中竟響起男聲叫她做公主，紀威驚悉溫柔似快要回復記憶，欲逃走卻不成，二人意外觸碰機關跌落枯井……

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