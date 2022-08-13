【最新疫情】新增5308宗確診個案　死亡個案新增3宗

▲ 本港每日確診數字仍然逾4000宗。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，連續逾20日破4000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

【16：50】張竹君指出，今日數字是4月以來新高，料確診個案仍上升，未打針要打針，同時有不適要做測試及呈報個案。

【16:40】張竹君指出昨日新增5308宗確診，當中5148是本地個案。新增2間老人院和1間殘疾人院舍有確診。

沒有新增學校需要停課。

【16：30】關慧敏指醫院管理局總行政經理關慧敏表示，本港今日累計1604名確診病人留院，包括220名新入院病人，累計32人危殆人，嚴重25人，多3人死亡。新增3宗死亡個案，都不是來自院舍，一名沒有接種疫苗，一名接種1針，一名打齊4針。

91歲女士，有腎病，7月18日咳嗽無胃口，資料無顯示入院，7月24日強檢發現陽性，其後入院。服藥後好轉，連續兩日陰性變出院，8月12日被發現在家暈倒，已經沒有表徵。需要交死因庭。

85歲婆婆，曾經中風、帕金森症狀，7月22日快測試陽性，入院陽性，8月11日呼吸轉差，需要氧氣，加大抗生素後肺部問題過身體。

85歲婆婆，7月24日自己測試確診，7月28日胃口差、喉嚨痛，來急症室求診，收入內科病發，住院時心臟病發。昨日離世。

屯門醫院新增5歲09個月大的女童危殆，昨日持續發燒後來入院。她再次呼籲家長帶子女去接種疫苗。

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記者：袁澍